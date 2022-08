Basket - NBA

NBA : LeBron James prêt à claquer la porte, il fixe ses conditions

Publié le 5 août 2022 à 10h35 par Dan Marciano

Présent chez les Lakers de Los Angeles depuis 2018, LeBron James se questionne sur son avenir, alors que les dernières prestations de son équipe sont loin d'être encourageantes. Son agent a récemment entamé des discussions avec les dirigeants de la franchise au sujet d'une prolongation, mais le joueur préfère temporiser en attendant d'y voir plus clair sur le projet sportif.

Champions NBA 2020, les Los Angeles Lakers traversent une période délicate. Depuis deux saisons, les hommes de Darvin Ham peinent sur les parquets, malgré un effectif XXL (LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis). En 2021, ils s'inclinaient au premier tour des playoffs face aux Suns de Phoenix. La saison dernière, les Lakers ne sont même pas parvenus à se qualifier pour la phase finale. La franchise aura à coeur de performer pour ce qui pourrait être la dernière saison de LeBron James sous le maillot des Lakers.





NBA : Kevin Durant va débloquer l’avenir de Kyrie Irving https://t.co/FxBxziJgWR pic.twitter.com/XPAqJ3HMCi — le10sport (@le10sport) August 4, 2022

A 37 ans, LeBron James ne veut pas arrêter

Pas d'inquiétudes pour les fans du joueur. A 37 ans, le MVP des saisons 2009, 2010, 2012 et 2013 n'a pas encore l'intention de se retirer. « Combien de temps est-ce que je peux jouer à ce niveau ? Ça va dépendre de mon état de santé. Ça va dépendre de mon état d’esprit. Ça va dépendre de ma motivation. Je ne fixe pas de date jusqu’à quand je veux jouer, je ne veux pas dire : jusqu’à cette saison ou cette saison, et ma femme ne veut pas entendre parler de ça si c’est plus longtemps qu’un certain nombre d’années. Je peux encore être performant au plus haut niveau et je l’ai montré cette année » avait-il déclaré il y a quelques semaines. Mais son avenir chez les Lakers est loin d'être assuré.

L'agent de LeBron James entame des discussions avec les Lakers

Journaliste pour ESPN, Dave McMenamin annonce que l'agent du joueur, Rich Paul, aurait récemment rencontré Rob Pelinka, le directeur général des Lakers, afin de discuter de son avenir à Los Angeles. Selon cette source, les discussions auraient été positives. Free agent dans moins d'un an, LeBron James a la possibilité de prolonger son contrat, mais pour l'heure, il préfère temporiser.

Des doutes sur son avenir chez les Lakers