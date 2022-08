NBA

NBA : Les pires humiliations de Rudy Gobert

Publié le 14 août 2022 à 12h35 par Quentin Guiton mis à jour le 14 août 2022 à 12h45

Lors de cette intersaison, Rudy Gobert a été tradé aux Minnesota Timberwolves par le Utah Jazz. Un trade retentissant qui met enfin en lumière le pivot français, lui qui a souvent été la cible de moqueries de la part des fans, des journalistes et même des joueurs…

Rudy Gobert et la NBA, c’est très loin d’être une parfaite histoire d’amour. Pourtant, le pivot français s’est imposé comme une référence à son poste dans la ligue. Triple All-Star et trois fois nommé meilleur défenseur de la saison (DPOY), le natif de Saint-Quentin est l’un des touts meilleurs défenseurs de la NBA. D’ailleurs, son énorme trade vers les Minnesota Timberwolves cet été récompense ses magnifiques saisons et le met enfin en lumière. Mais rien n’y fait, Rudy Gobert ne semble pas être aimé en NBA et ne parvient pas à gagner le respect de ses pairs. Plusieurs fois dans sa carrière, l’ancien pivot du Jazz s’est fait humilier, notamment à cause de son style de jeu peu esthétique et pas assez « spectaculaire » pour les Etats-Unis…

Le manque de respect de Lebron au All-Star Game

Pour commencer, Rudy Gobert est récemment devenu la cible d’un joueur, et pas n’importe lequel : le King LeBron James. En mars 2021, alors que le joueur des Los Angeles Lakers est capitaine d’une des deux équipes au All-Star Game, ce dernier choisit Gobert en dernier dans sa team , et par défaut vu qu’il ne restait plus que lui. Si cette place n’était déjà pas très appréciable pour le Tricolore, il a par la même occasion subi une humiliation provoquée par LeBron. Alors que Domantas Sabonis, Donovan Mitchell et Rudy Gobert étaient les trois noms restants sur le tableau, LeBron a annoncé « vouloir de la taille ». Tout le monde s’attendait alors à le voir sélectionner le pivot de 2m16 du Jazz. LeBron a finalement pris Sabonis. « LeBron dit qu'il a besoin de taille, il y a Rudy Gobert qui fait 2m26, et il prend Sabonis qui fait 1m88 ! » avait réagi Charles Barkley provoquant un gros fou rire à LeBron.

Rudy Gobert cible préférée des Sixers

Mais s’il y a bien une équipe qui n’a pas épargné Rudy Gobert, ce sont bien les Philadephia Sixers et son ancien duo Joël Embiid-Ben Simmons. En mars 2021, les Sixers croisaient la route du Jazz. Au final, victoire de Philadephie et surtout, une soirée compliquée pour Gobert qui n’a pas pu défendre face à Embiid auteur de 40 points. Ce dernier, désormais futur coéquipier de Gobert en sélection, n’a pas manqué de le rabaisser ironiquement en conférence de presse : « Comme vous pouvez le voir, j’ai eu très peur de Rudy Gobert. Continuez à parler. » Puis il y a l’autre ancienne star des Sixers Ben Simmons, qui ne semble pas non plus porter le pivot français dans son cœur : « Il est très fort dans la peinture, mais il ne défend sur personne. Il était sur moi quand on a joué contre Utah. J'ai marqué 42 points et il paraît que je ne suis pas un scoreur... ».

L’énorme tacle de Shaquille O’Neale

De surcroit, il y a bien sûr eu le tacle le plus marquant, celui de Shaquille O’Neal. Dans un épisode de son podcast, le Shaq avait répondu au co-présentateur qui lui disait que Rudy Gobert était capable d’éteindre la légende des Lakers dans son prime et de le limiter à 12 points : « 12 points ? Ouais, dans les 3 premières minutes. Je vais te dire un truc, mec. C’est contre ma religion de laisser quelqu’un me tenir tête. Pour moi c’est personnel, vraiment. Dès la première action du match, je regardais toujours ce que la défense allait faire. Du genre : « Ok, lui vient me faire une prise à deux, donc tel coéquipier va être ouvert à 3 points ». Toujours. Mais si je recevais la balle au poste et que personne ne venait me doubler, je prenais ça comme un manque de respect. » avait violemment rétorqué O’Neal.

