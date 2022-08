NBA

NBA : L’improbable annonce du clan LeBron James

Publié le 14 août 2022 à 20h35 par Pierrick Levallet

Arrivé en 2018 chez les Lakers, LeBron James n’a réussi à glaner qu’un seul titre de NBA. Pourtant considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue, le King ne fait pas l’unanimité dans celle de la franchise californienne. D’ailleurs, l’un de ses amis proches estime qu’il n’a pas encore accompli assez de choses chez les Lakers pour être considéré comme une légende chez les Pourpre et Or.

Après un deuxième passage plutôt convaincant chez les Cleveland Cavaliers, LeBron James s’est envolé vers les Los Angeles Lakers en 2018. Mais en quatre ans, le King n’a remporté qu’un seul titre NBA et n'a disputé qu'une seule finale. Deux postseason se sont également jouées sans la franchise Pourpre et Or (2018-2019, 2021-2022). Son parcours est maigre avec les Lakers pour le moment. S’il est incontestablement l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la ligue américaine, LeBron James n’a cependant pas encore vraiment marqué celle de l'équipe californienne de son empreinte.

«LeBron n’a pas assez fait sous le maillot des Lakers»

D’ailleurs, son ami Richard Jefferson s’est montré très clair. Le King n’a pas encore accompli suffisamment de choses pour entrer dans le panthéon des Lakers où sont logés Kobe Bryant, Shaquille O’Neal, Magic Johnson ou encore Kareem Abdul-Jabbar. « LeBron n’a pas assez fait sous le maillot des Lakers pour apparaitre dans cette liste. Bron est là-bas depuis quatre ans, c’est ça ? Sur ces quatre ans, ils ne sont pas allés en postseason deux fois. Une année, ils ont perdu dès le premier round, et l’autre, ils ont remporté le titre. Il n’y a pas eu de niveau constant d’excellence, et c’est ce qu’il faut pour faire partie de cette liste. Non pas être génial sur une saison, et à jeter sur l’autre » explique-t-il dans des propos rapportés par Parlons Basket . LeBron James doit encore prouver s’il veut être considéré comme une légende des Los Angeles Lakers. Mais il pourrait bien lui rester peu de temps au sein de la franchise californienne.

Une prolongation avec les Lakers en vue...

En effet, l’avenir de LeBron James chez les Lakers demeure plutôt incertain. Ces dernières semaines, une prolongation était évoquée par ESPN . Son agent et le front office de la franchise californienne discuteraient des termes de son prochain contrat. De son côté, le King ne fermerait pas la porte aux Lakers. Le journaliste Dave McMenamin affirmait d’ailleurs que LeBron James était bien parti pour rester encore quelques années chez les Pourpre et Or. « Tous les signes indiquent que les deux parties cherchent à prolonger leur partenariat ensemble. Cela a déjà conduit à un championnat en 2020. Il a également conduit à deux qualifications manquées pour les Playoffs. Mais dans l'ensemble, je pense que les deux parties reconnaissent qu'elles peuvent s'aider mutuellement à atteindre leur objectif commun : concourir à un haut niveau et rester pertinent à la fois comme l'un des meilleurs joueurs de la NBA et l'une des franchises les plus marquantes de la NBA » expliquait-il. Mais un autre élément doit également être pris en compte.

... mais LeBron veut jouer avec son fils avant sa retraite