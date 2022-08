NBA

NBA : LeBron James ne sera plus la star des Lakers

Publié le 10 août 2022 à 09h35 par Hugo Chirossel

Désormais âgé de 37 ans et même s’il reste au top de sa forme, LeBron James va commencer à devoir laisser de la place aux autres. Cela est d’ailleurs le cas depuis son arrivée aux Lakers et son association avec Anthony Davis. Ce dernier devrait être le leader offensif de la franchise de Los Angeles la saison prochaine.

Les Los Angeles Lakers veulent retrouver les sommets de la NBA. Plein d’espoirs il y a près d’un an, les Pourpre et Or ont été auteurs d’une saison décevante. LeBron James et ses coéquipiers ont terminé à la 11e place de la conférence ouest, de quoi les écarter pour les playoffs, et même du play-in. Une issue forcément décevante, alors que la franchise de Los Angeles avait réussi à attirer Russell Westbrook, qui devait former un trio, en compagnie de King James et Anthony Davis, capable de lutter pour le titre de champion. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Une saison décevante

L’ancien meneur d’OKC notamment n’a pas réussi à s’intégrer dans cette équipe et n’a jamais retrouvé le niveau qui était le sien. LeBron James quant à lui a fait le travail, avec des statistiques lui permettant d’être dans la discussion pour le titre de MVP de la saison régulière, finalement attribué à Nikola Jokic. Les vétérans en sortie de banc à l'instar de Carmelo Anthony, Avery Bradley ou Dwight Howard n’ont quant à eux pas apporté la plus-value attendue. Alors que King James est désormais âgé de 37 ans, c’est Anthony Davis qui est censé devenir le leader des Lakers. Mais l’ancien de la Nouvelle-Orléans, comme souvent depuis le début de sa carrière, a enchaîné les blessures cette saison.

Anthony Davis, la clé des Lakers

Si les Pourpre et Or veulent redevenir un prétendant au titre et remporter à nouveau la NBA, comme cela avait été le cas il y a deux ans dans la bulle d’Orlando, The Brow devra être plus fiable physiquement. Lors d’une réunion avec ses dirigeants, LeBron James aurait d’ailleurs évoqué la saison à venir. Il aurait expliqué qu’il souhaitait plus de cohésion au sein du groupe, rapporte Yahoo Sport . Une réflexion partagée par le nouvel entraîneur des Lakers, David Harm. Ce dernier en aurait également dit plus sur son projet de jeu, basé principalement autour d’Anthony Davis. La santé du pivot de 29 ans sera évidemment surveillée de près.

