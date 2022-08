NBA

NBA : une réponse tombe pour l'avenir de Russell Westbrook

Publié le 8 août 2022 à 09h35 par Hugo Chirossel

Après une saison 2021-2022 compliquée, l’avenir de Russell Westbrook aux Los Angeles Lakers est remis en question. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs autour d’un trade avec les Brooklyn Nets, qui verrait Kyrie Irving faire le chemin inverse, sont évoquées. Mais la franchise new-yorkaise n’aurait en réalité aucune intention de récupérer l’ancien meneur d’OKC.

Il y a maintenant un an, les Los Angeles Lakers étaient pleins d’espoirs. Les Pourpre et Or voulaient s’appuyer sur son trio composé de LeBron James, Anthony Davis et Russell Westbrook pour être des prétendants au titre. Ajoutez à cela des joueurs d’expérience tels que Carmelo Anthony, Avery Bradley ou bien Dwight Howard et vous aviez une équipe de vétérans que tout le monde voyait aller loin la saison dernière, mais rien ne s’est passé comme prévu. Les Lakers ont terminé 11e de la conférence est, les privant de playoffs. Un résultat décevant qui peut s’expliquer par les blessures à répétition d’Anthony Davis, mais également par les mauvaises performances sur le parquet de Russell Westbrook.

NBA : Gros retournement de situation pour le trade de Westbrook https://t.co/9HcbRqk8Rq pic.twitter.com/2nfdGuKnuH — le10sport (@le10sport) July 29, 2022

« Je suis très heureux à l’idée de coacher Russ »

De quoi remettre l’avenir de ce dernier en question ? Depuis quelques semaines, un trade avec les Brooklyn Nets afin de récupérer Kyrie Irving est évoqué, même si le nouvel entraîneur de Los Angeles, Darvin Harm, assure qu’il compte sur le meneur de 33 ans : « je suis très heureux à l’idée de coacher Russ. Ils essaient de tout lui mettre sur le dos, et ça fait partie des choses qui m’emballent le plus dans ce boulot. Lui et moi avons de très bons rapports depuis que j’ai accepté ce poste », a-t-il confié récemment. Même si les Lakers ont très probablement tâté le terrain auprès d’autres franchises, les Nets, de leur côté, n’auraient aucune intention de récupérer Russell Westbrook.

« Les Lakers auront besoin d’ajouter une troisième franchise »

D’après les informations de The Athletic , si jamais Los Angeles veut se séparer de son meneur, il lui faudra monter un trade en incluant une troisième équipe. « Les Nets, selon nos sources, n’ont aucune intention de récupérer le contrat de Russell Westbrook dans ce trade. Cela veut dire que les Lakers auront besoin d’ajouter une troisième franchise, avec les Pacers, les Spurs, le Jazz ou encore les Knicks comme des possibles options. Ces équipes devront accepter de récupérer le contrat de Westbrook dans un tel deal », indique The Athletic . Pour rappel, il reste un an de contrat à l’ancien joueur d’OKC, qui sera payé environ 46M€ la saison prochaine.

« Les Nets ont demandé aux Lakers de céder deux premiers tours »