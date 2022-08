NBA

NBA : Une décision fracassante de Kevin Durant ?

Publié le 14 août 2022 à 11h35 par Quentin Guiton mis à jour le 14 août 2022 à 11h36

Il y a plus d’un mois déjà, Kevin Durant demandait son trade des Brooklyn Nets. L’ailier était même récemment parti au clash avec sa direction en lui fixant un ultimatum. Mais les Nets n’ont pas encore trouvé d'accord avec qui que ce soit. Si l’hypothèse d’un non-départ se profile de jour en jour, KD n’abandonnerait pas et serait même prêt à prendre une décision forte pour forcer son départ.

Après seulement trois petites saison à New-York, Kevin Durant pourrait déjà partir. C’est l’actualité phare de cet été en NBA. KD aurait demandé son départ des Nets. D’ailleurs, les relations entre la franchise et le joueur ne seraient actuellement pas bonnes du tout. Récemment, lors d’une réunion avec Joe Tsai, le propriétaire de Brooklyn, l’ancien MVP avait réitéré sa demande de trade et lui avait même fixé un énorme ultimatum : c’est soit lui, soit Steve Nash et Sean Marks. En clair, pour rester, l’ailier aurait réclamé la tête du coach et du general manager de sa franchise. Selon Shams Charania de The Athletic , Kevin Durant n’aurait aucune confiance en eux et n’apprécierait pas la direction que prend actuellement la franchise. Toutefois, Joe Tsai ne semble pas vouloir soutenir son joueur.

Des prétendants mais toujours pas d’accord

Après ces derniers événements, l’avenir de Kevin Durant du côté des Brooklyn Nets semblait encore un peu plus s’assombrir. Toutefois, à l’heure actuelle, le multiple All-Star n’a toujours pas trouvé de porte de sortie. Pourtant, les prétendants ne manqueraient pas. En effet, Phoenix, Miami, Toronto et dernièrement Boston auraient déjà tenté leur chance pour attirer Durant. Mais aucun accord n’a été trouvé avec les Nets. Il faut dire qu’un tel joueur implique un trade en conséquence. Les exigences de la franchise new-yorkaise seraient donc très élevées, ce qui bloquerait pour le moment tout mouvement. Et c’est plutôt logique. Les Nets ont dans leur équipe l’un des touts meilleurs joueurs de la NBA, à qui il reste encore plusieurs années de contrat, et veulent donc un trade qui les arrange également.

Kevin Durant condamné à rester ?

Dès lors, l’hypothèse d’un non-départ des Brooklyn Nets commence à prendre de l’épaisseur pour Kevin Durant. En effet, un départ avant le début de la prochaine saison semble très compliqué à réaliser. D’ailleurs, Zach Lowe, journaliste pour ESPN , déclarait récemment que le general manager des Nets Sean Marks n’aurait en réalité pas l’intention de se séparer de KD cet été : « Les Nets attendent probablement que le clan de Kevin Durant réalise tout ça, et que KD retire sa demande de trade. Brooklyn n’a pas abandonné ce scénario selon des sources. Les prétendants eux, attendent que les Nets capitulent enfin et se rendent compte qu’une réunion est impossible. Durant pourrait également accélérer ce processus en prenant la parole publiquement, pour demander son trade et confirmer qu’il ne reviendra pas. Est-ce qu’une telle déclaration voudrait dire qu’il est prêt à rester sur le banc toute la saison, comme Ben Simmons l’an dernier ? Je ne sais pas. Des sources confirment que le joueur n’exclut rien, mais qu’il aime beaucoup trop ce sport pour prendre une telle décision. C’est de la spéculation. Le temps nous le dira. »

Kevin Durant prêt à sécher le camp d’entrainement ?