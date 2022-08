NBA

NBA : Rudy Gobert retourne sa veste pour Joel Embiid

Publié le 13 août 2022 à 18h35 par Pierrick Levallet

Ayant entamé des démarches de naturalisation afin d’obtenir la nationalité française, Joel Embiid pourrait bien porter le maillot de l’Équipe de France prochainement. Mais sa potentielle arrivée dans le groupe France n’avait pas spécialement convaincu Rudy Gobert jusqu’à présent, le pivot des Minnesota Timberwolves émettant quelques réserves. Toutefois, le joueur de 30 ans s’est finalement laissé convaincre et a lui aussi validé Joel Embiid en Équipe de France.

Pourtant né au Cameroun, Joel Embiid pourrait bien porter le maillot de l’Équipe de France prochainement. La star des Philadelphia 76ers n’a pas joué la moindre rencontre officielle avec son pays d’origine. Et avec sa famille française, le joueur de 28 ans a entamé des démarches de naturalisation. Une fois qu’il aura obtenu la nationalité française, plus rien ne pourra l’empêcher d’être sélectionné avec les Bleus pour les compétitions internationales. D’ailleurs, le sélectionneur Vincent Collet a confirmé qu’il n’allait clairement pas s’en priver. « Quand il sera complètement sélectionnable, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas. Autant que faire se peut, on a toujours pris les meilleurs joueurs. Je considère qu'à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie » a-t-il expliqué. Néanmoins, certains émettaient quelques réserves quant à la venue de Joel Embiid en Équipe de France comme un certain Rudy Gobert.

Gobert avait quelques réserves...

« C'est un joueur incroyable... Après, il y a plein de choses auxquelles on doit réfléchir en termes de logistique et surtout, que ce soit possible. C'est clair que Joel est un joueur unique. On a une équipe déjà bien soudée et un groupe qui vit bien ensemble aussi... C'est clair qu'il faut voir comment ça pourrait fonctionner pour le groupe » confiait ainsi le nouveau pivot des Minnesota Timberwolves il y a quelques jours. Mais de l’eau a coulé sous les ponts depuis et Rudy Gobert semble avoir changé d'avis au sujet de Joel Embiid.

... mais valide désormais Embiid en Équipe de France

« Embiid ? C’est un joueur incroyable. Il n’y a aucun joueur comme lui sur la planète, donc oui, j’aimerais le voir un jour avec le maillot de l’Equipe de France » a affirmé le joueur de 30 ans dans des propos rapportés par Parlons Basket . Joel Embiid semble également avoir convaincu Rudy Gobert désormais. Plus le temps passe, plus la star des Philadelphia 76ers semble faire l’unanimité au sein du groupe France.

Twin Eiffels. 🇫🇷Rudy thinks Embiid is a unique player. pic.twitter.com/GxILI3K6PM — FIBA (@FIBA) August 11, 2022

