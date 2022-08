NBA

NBA : Joël Embiid recalé par Rudy Gobert en équipe de France ?

Publié le 3 août 2022 à 11h35 par Jules Kutos-Bertin

Après avoir demandé l’obtention de ses papiers français, Joël Embiid vient d’avoir la nationalité française, ce qui en fait un joueur sélectionnable. Si plusieurs joueurs n’étaient pas emballés par sa venue, la plupart a changé d’avis, dont Evan Fournier. En revanche, Rudy Gobert semble toujours prudent quant à une arrivée du pivot des Philadelphie Sixers…

C’était encore difficile imaginable il y a quelques mois, cela devient de plus en plus probable : Joël Embiid devrait bientôt vêtir le maillot de l’équipe de France. Même s’il est né au Cameroun, le pivot des Philadelphie Sixers n’a jamais joué la moindre rencontre officielle avec son pays. Et avec sa famille française, Joël Embiid a entrepris des démarches juste après la saison NBA pour obtenir des papiers français. Ce qui est désormais chose faite. Tout comme n’importe quel joueur français, Joël Embiid sera bientôt sélectionnable. Une opportunité énorme pour l’équipe de France.

Evan Fournier a changé d’avis

Chez les Bleus , son arrivée n’a pas toujours fait l’unanimité, notamment du côté d’Evan Fournier, mesuré face à cette possibilité. Depuis, le joueur des New York Knicks semble avoir changé de point de vue. « Sur le principe, j’étais réfractaire par le passé. Mais il faut regarder toutes les équipes et voir ce qu’il se passe. En Espagne Lorenzo Brown (joueur américain) a obtenu sa naturalisation alors qu’il ne doit même pas savoir dire bonjour en espagnol… La Grèce a fait pareil. Il y a tellement d’éléments à prendre en compte. Mais en tout cas, pour l’instant, Joël a une très bonne démarche », assure l’un des leaders de cette équipe de France.

Vincent Collet déjà prêt à sélectionner Joël Embiid

Une opinion largement partagée par Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus . Interrogé ce mardi lors du point presse organisé en marge de l’Euro, le technicien français a été très clair à ce sujet : « Quand il sera complètement sélectionnable, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas. Autant que faire se peut, on a toujours pris les meilleurs joueurs. Je considère qu'à partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie ». En clair, Joël Embiid pourrait débarquer avec les Bleus dès la Coupe du Monde 2023, une excellente manière de préparer les Jeux Olympiques 2024 qui auront lieu à Paris.

Pour la #JournéeInternationaledelAmitié, Rudy Gobert lève le voile sur les coulisses de @FRABasketball ! 🏀🇫🇷Qui aime bien châtie bien mais… on aimerait bien connaître les versions d'@EvanFourmizz, Vincent Collet, @FrankLikina 😉👇@rudygobert27 @EquipeFRA @FIBA @NBAFRANCE pic.twitter.com/MVBisxmKsE — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) July 30, 2022

Rudy Gobert, seul réticent ?