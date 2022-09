NBA

L'incroyable sortie de Shaquille O’Neal sur Stephen Curry

Publié le 9 septembre 2022 à 15h35 par La rédaction

Titré pour la quatrième fois en NBA avec les Warriors, Stephen Curry met les plus grandes légendes de la NBA à ses genoux. Le MVP des dernières finales fait des envieux. Dernièrement, ce n'est autre que Shaquille O'Neal qui s'est prosterné devant Curry. Sous le charme du meneur de Golden State, Shaq aurait aimé être comme lui.

Stephen Curry a fait taire tous ses détracteurs la saison passée. Ces derniers lui reprochaient de n'avoir jamais remporté le titre de MVP des finales, c'est désormais chose faite. L'Américain a mis tout le monde d'accord et a remporté sa quatrième bague en NBA. Depuis, le monde de la NBA se prosterne devant ce qui est désormais l'un des plus grands joueurs de l'histoire. Entre autres, Shaquille O'Neal se montre très admiratif à l'égard de Curry.

The evolution of Stephen Curry ⚡️ pic.twitter.com/HvOenDwYkY — SplashBrosMuse (@SplashBrosMuse) September 5, 2022

« C’est mon joueur préféré »

Dans un long entretien accordé à Uproxx , le Diesel ne tarit pas d'éloges sur Stephen Curry. « C’est mon joueur préféré parce que personne n’est comme lui. Les gens se souviennent de Shaq, parce que personne n’était comme moi. Jordan, Kobe, LeBron, personne n’est comme eux. Steph a sa propre catégorie : meilleur shooteur de l’histoire. Pas Ray Allen, pas Reggie Miller. C’est lui. C’est le plus grand dans sa catégorie » déclare Shaq , admiratif.

« Je suis jaloux »

Shaquille O'Neal avoue même être jaloux du meneur des Warriors car il aurait aimé avoir la même adresse que lui au shoot. « Le fait qu’il domine autant cette catégorie et qu’il n’y ait même pas débat, ça en dit très long. Ajoutez à ça le fait qu’il ressemble à un gamin. C’est ce qui m’impressionne le plus. Jordan était grand, Kobe aussi, LeBron encore plus. Si vous voyiez Steph à l’épicerie sans savoir qui il est, vous penseriez que c’est un mec normal qui fait ses courses. Le fait qu’il joue comme il joue, et qu’il soit capable de dominer tous ces gars grands et costauds, de pouvoir déclencher son tir quand il le veut… Je suis jaloux. Je suis jaloux de ça, j’aimerais avoir ce talent de shoot comme lui » admet la légende de la NBA.

