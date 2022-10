NBA

NBA : Gobert, Antetokounmpo... Ça s'enflamme déjà pour le nouveau prodige français

Âgé de 18 ans, Victor Wembanyama affole la NBA. Le jeune pivot français va bientôt faire son entrée dans la ligue et est d’ores et déjà annoncé comme le pick numéro 1 de la prochaine draft. Actuellement aux États-Unis pour affronter la G League Ignite avec les Metropolitans 92, il a l’occasion de montrer tout son potentiel et ses futurs adversaires sont impressionnés.

Après un premier match à 37 points, Victor Wembanyama a récidivé jeudi soir. Pour la deuxième rencontre des Metropolitans 92 face à la G League Ignite, le jeune basketteur français de 18 ans a inscrit 36 points, accompagnés de 11 rebonds, 4 passes et 4 contres, pour mener son équipe à la victoire (112-106). Alors que la saison NBA n’a pas encore débuté, il est déjà annoncé comme le numéro 1 de la prochaine draft.

Victor Wembanyama followed up his 37-point game on Tuesday with an equally impressive 36-point double-double in a win!🔥 @vicw_32: 36 PTS | 11 REB | 4 AST | 4 BLK pic.twitter.com/M5dy1WpUPT