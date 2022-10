Basket

NBA : LeBron James est bluffé par un Français

Publié le 6 octobre 2022 à 10h35

Thomas Bourseau

LeBron James a débarqué dans l’élite du basket américain en 2003 en tant que l’élu qui devait reprendre le flambeau de Michael Jordan. Et la saison prochaine, il se pourrait que Victor Wembanyama soit le futur choix numéro un de la draft. L’occasion pour King James de dresser un portrait plus que flatteur du Français des Metropolitans 92.

Dans le cadre de l’opposition entre les Metropolitans 92 et la G-League Ignite et d’un autre match programmé pour cette semaine, Victor Wembanyama (18 ans) est actuellement aux Etats-Unis et plus précisément à Las Vegas. Et en l’espace d’un match, l’ailier fort des Mets a déjà mis dans sa poche plusieurs observateurs, et pas n’importe lesquels.

«Lui c’est plutôt un OVNI»

En conférence de presse et via une vidéo publiée par Trashtalk , LeBron James s’est confié sur le phénomène Victor Wembanyama et n’a pas tari d’éloges à son sujet. « Ce que je pense quand je le vois jouer ? Probablement comme tout le monde : Tout le monde utilise ce terme de licorne ces derniers temps. On a parlé plein de licornes ces dernières années, mais lui c’est plutôt un OVNI. Je n’ai jamais vu.. Personne n’a jamais vu quelqu’un comme ça. Etre aussi grand tout en étant aussi fluide et gracieux sur le terrain… Qu’il fasse 2m24, 2m27 ou 2m21, quelle que soit sa vraie taille. Sa capacité à dribbler, rentrer des step back en étant balle au poste. Des step backs à 3 points, des 3 points en catch and shoot, des contres. C’est un talent générationnel ».

NBA : LeBron James raconte l’humiliation de sa carrière https://t.co/rWLG9nHpXN pic.twitter.com/Z2HodFGLUw — le10sport (@le10sport) October 5, 2022

«J’espère qu’il restera en bonne santé, c’est le plus important pour lui»