Basket

Coup de tonnerre pour l’arrivée d’Embiid en équipe de France ?

Superstar en NBA, Joël Embbid a obtenu la nationalité française il y a quelques semaines. Le Camerounais était donc pressenti pour intégrer l’équipe de France en vue de la Coupe du monde 2023 et des Jeux olympiques de 2024. Mais il a annoncé qu’il était également devenu récemment citoyen américain, ce qui le rend éligible pour jouer avec la Team USA.

Défait par l’Espagne en finale de l’EuroBasket (88-76), l’équipe de France a de nombreuses échéances à venir. En effet, la Coupe du monde aura lieu l’année prochaine, tandis que les Jeux olympiques de Paris 2024 se tiendront dans deux ans. Alors qu’il a obtenu la nationalité française en juillet dernier, Joël Embiid était pressenti pour participer aux prochaines compétitions internationales des Bleus. Un renfort de poids pour Vincent Collet, le pivot des Philadelphia Sixers étant l'un des tout meilleurs joueurs de la NBA.

Mais tout pourrait être relancé dans ce dossier. En effet, Joël Embiid a confié à Associated Press qu’il était également devenu citoyen américain : « je suis ici depuis longtemps (aux États-Unis, ndlr). Mon fils est Américain. Je me suis dit : je vis ici et c’est une chance d’être un Américain. Alors, pourquoi pas ? » , a-t-il déclaré. De ce fait, il est désormais éligible à intégrer la Team USA. Cela pourrait être un véritable coup dur pour l’équipe de France, même si Joël Embiid ne souhaite pour le moment pas se pencher sur le sujet et estime qu’il est encore trop tôt pour penser à cela.

Joel Embiid is an American citizen. A native of Cameroon, Embiid said he was sworn in as a citizen two weeks ago in Philadelphiaby @apgelston https://t.co/Y7C3ikCTaI