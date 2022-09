Basket

Basket : Après la grosse polémique, Fournier s'explique

Publié le 23 septembre 2022 à 18h35 par Thibault Morlain

L'équipe de France de basket est tombée de très haut. Alors que les hommes de Vincent Collet rêvaient d'une victoire à l'Euro, le rêve s'est brisé ne finale face à l'Espagne, le plus grand ennemi des Bleus. Après la rencontre, il a donc fallu aller chercher la médaille d'argent et non celle d'or et c'est d'ailleurs à cette occasion que Rudy Gobert et Evan Fournier se sont retrouvés au centre de la polémique. Le joueur de Knicks s'est expliqué.

Après plusieurs gros exploits lors de la phase à élimination directe, la France rêvait d'une victoire à l'EuroBasket. Pour cela, il fallait toutefois se débarrasser du plus grand ennemi des Bleus, l'équipe d'Espagne. Et une fois n'est pas coutume, c'est encore la Roja qui a été la meilleure. Les Espagnols ont mené la rencontre tout du long et les hommes de Vincent Collet n'ont jamais réussi à inquiéter leurs adversaires. Pour la France, cela s'est donc soldé par une deuxième place et donc une médaille d'argent.

Une médaille d'argent qui ne passe pas

Toutefois, au moment de récupérer cette médaille, la déception de la défaite était forcément immense. Et cette amertume aura toutefois causé certaines problèmes à Rudy Gobert et Evan Fournier notamment. En effet, les deux stars de l'équipe de France n'ont tout simplement pas voulu porter leur médaille d'argent. Un comportement qui n'a forcément pas manqué d'interpeller et suscité certaines critiques à l'encontre du joueur des Wolves et de celui des Knicks.

« C’est juste que ça me renvoie à mon échec »