NBA : Rudy Gobert et Evan Fournier expriment leur douleur

Publié le 20 septembre 2022 à 18h35 par Hugo Chirossel

Une nouvelle fois battus par l’Espagne en finale d’une compétition internationale, la défaite a toujours du mal à passer pour Evan Fournier et Rudy Gobert. Cette médaille d’argent a un goût amer, comparé à celle obtenue il y a un an lors des Jeux olympiques. Quand bien même, l’équipe de France reste sur trois podiums lors des trois derniers tournois auxquels elle a participé.

« Ils ont été meilleurs que nous. Ils ont été supérieurs sur tous les points. On n'a pas été à la hauteur de l'événement. On ne gagnera pas cette compétition avant longtemps . » Le bilan d’Evan Fournier était dur, quelques instants après la défaite face à l’Espagne en finale de l’EuroBasket 2022 dimanche dernier (88-76). Le constat était plus ou moins similaire au lendemain de cette énorme déception pour l’équipe de France, et notamment deux de ses stars qui évoluent en NBA : Evan Fournier et Rudy Gobert.

« La saveur est différente »

« C’est dur, on reste sur une déception, ce n’est pas facile », a admis Evan Fournier à l'occasion de la Nike House of Innovation des Champs-Élysées. Il poursuit : « Le match fait vraiment mal. C’est difficile de faire des analyses à chaud mais, autant on a vraiment apprécié notre médaille d’argent l’année dernière, autant la saveur est différente . » Même son de cloche du côté de Rudy Gobert : « C’est difficile d’être content, car on passe à côté de la médaille voulue (...) C’est dur de passer à côté de cette opportunité, mais il faut apprendre et grandir à partir de là . »

« On met le basket français dans une bonne posture »