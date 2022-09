Basket

Basket : Après l’Euro, Embiid reçoit un énorme appel du pied

Publié le 20 septembre 2022 à 02h35 par Jules Kutos-Bertin

Battus en finale de l’Eurobasket par l’Espagne, les Bleus ont encore échoué aux portes du titre. Manager de l’équipe de France, Boris Diaw regrette le nombre élevé de pertes de balle. Très optimiste pour l’avenir, le champion d’Europe 2013 espère que Joël Embiid rejoindra la sélection d’ici la Coupe du Monde 2023.

9 ans après le sacre de la génération Tony Parker contre la Lituanie, l’équipe de France voulait imiter ses ainés en venant à bout de l’Espagne. Après un parcours semé d’embuches, les Bleus se voyaient bien battre leur rival historique pour s’adjuger cet Eurobasket. Mais face à la Roja , les tricolores n’ont quasiment pas existé. Une défaite difficile à encaisser mais qui ne doit pas tout remettre en cause pour autant.

Les pertes de balle, le péché mignon des Bleus

Invité du Super Moscato Show , Boris Diaw, le manager de cette équipe de France, sait parfaitement ce qui a pêché pour les Bleus : les pertes de balle. « C'est le point noir de cette équipe pendant le tournoi, on a perdu beaucoup trop de ballons. On a pallié avec d'autres choses très bien qui nous ont permis d'aller en finale », regrette le champion d’Europe 2013.

.@JoelEmbiid IS different. ‼️ https://t.co/Je5ogM8QWF — Philadelphia 76ers (@sixers) September 16, 2022

Boris Diaw attend Joël Embiid