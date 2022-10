NBA

LeBron James a pris une grosse décision, il prévient le patron de la NBA

Publié le 6 octobre 2022 à 22h35

Jules Kutos-Bertin

Même s'il va démarrer sa 20ème saison en NBA et qu’il a toujours autant d’ambitions, LeBron James pense déjà à son après-carrière. Le King veut acheter une franchise et il apprécierait que ce soit celle de Las Vegas qui pourrait débarquer prochainement dans la ligue. Le numéro 6 des Lakers a prévenu Adam Silver.

Après une saison difficile où il s’est blessé à plusieurs reprises, LeBron James n’a même pas pu voir les Los Angeles Lakers jouer les playoffs. Si la franchise californienne était fière de son recrutement, le rendement des recrues aura été catastrophique, en témoigne la saison de Russell Westbrook. Pour ce nouvel exercice, Darvin Ham, le nouvel entraîneur des Lakers, veut inverser la tendance et il compte forcément sur LeBron James.

LeBron James veut s’offrir une franchise… à Las Vegas !

Même s’il est focalisé sur sa 20ème saison en NBA, LeBron James pense déjà à la suite et à son après-carrière. Comme il l’avait confié en juin dernier, le King veut s’offrir une franchise, lui qui est déjà actionnaire à Liverpool : « Je veux être propriétaire d’une équipe. Je veux acheter une équipe, c’est sûr. Je préfère posséder une équipe avant de parler, mais je veux une équipe à Vegas ».

LeBron James needs just 97 assists to pass Magic Johnson on the all-time assist ladder 🤯(h/t ESPN) pic.twitter.com/JGpJC3R0sF — NBACentral (@TheNBACentral) September 27, 2022

« Je veux l’équipe ici, Adam »