NBA : LeBron James, Stephen Curry... Le top 5 des joueurs les mieux payés de la ligue

Publié le 14 octobre 2022 à 12h35

La rédaction

En termes de revenu, salaire et sponsor compris, la NBA dominent les autres sports. Si on extrait les 15 joueurs les mieux payés de la ligue, on atteint le milliard d’euros. Dans les top 5 des basketteurs les mieux payés, on retrouve forcément en première position LeBron James, largement devant Stephen Curry ou Kevin Durant.

Dans quelques jours, la NBA reprendra ses droits. Avant le coup d'envoi de la nouvelle saison, Sportico a fait le point sur les joueurs les mieux payés de la ligue, en prenant en compte leur salaire en club, ainsi que leurs revenus liés aux sponsors. Au cumulé, les 15 joueurs avec les émoluments les plus élevés atteignent à peu près le milliard d’euros. À titre de comparaison, les 15 footballeurs les mieux payés, avec par exemple Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé, cumulent un peu plus de 755M€.

🏀 Top 15 NBA earners top napkin math:~$969 million this season in salary and endorsements~ $341 million of that is just endorsements (35%) $75 million of that is JUST LeBron's endorsement take home in the last year Full list: https://t.co/hn3D8DLnsD pic.twitter.com/H6lTwF29hc — Sportico (@Sportico) October 13, 2022

LeBron James domine le classement

En tête de ce classement, on retrouve forcément LeBron James. À 37 ans, le joueur des Lakers touche à peu près 120M€ par saison, avec 75M€ liés à des sponsors. King James a plusieurs partenaires, comme Nike qui représente 40% de ses revenus, sans compter son salaire chez les Angelinos . Derrière lui, on retrouve Stephen Curry qui culmine à environ 95M€ de revenus, 49M€ liés à ses émoluments avec les Warriors et 44M€ provenant de différents sponsors, comme Under Armour.

Durant juste derrière Curry

En troisième position, à quelques millions d’euros de Stephen Curry, il y a Kevin Durant avec à peu près 93M€ de revenus. Payé 44M€ par saison par les Brooklyn Nets, l’ailier de 34 ans est sponsorisé par des marques telles que Nike ou NBA 2K. Il a également sa propre société de média, qui a réalisé des projets avec Showtime et Apple TV+. C’est un joueur européen qui occupe la quatrième place de ce classement, en la personne de Giannis Antetokounmpo.

Antetokounmpo suivi de Westbrook

Le Grec âgé de 27 ans perçoit à peu près 43M€ en salaire et 45M€ liés à ses partenaires. Le double MVP de la NBA a plus de 15 contrats de sponsoring avec notamment Nike et WhatsApp, qui en a fait son ambassadeur mondial. Enfin, à la cinquième place, on retrouve un autre joueur des Lakers, Russell Westbrook. Sur ses près de 74M€ de revenus, il peut compter sur son énorme contrat de 48M€ par saison. Ajouté à cela 25M€ liés à des partenariats avec des marques comme Nike ou bien Jordan. À noter que Rudy Gobert, sportif français le mieux payé en 2022, n’apparaît même pas dans le top 15 de ce classement.