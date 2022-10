NBA

NBA : Furieux, Russell Westbrook pousse un gros coup de gueule

Publié le 29 octobre 2022 à 22h35

Hugo Chirossel

Battus par les Timberwolves (111-102) dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. Absent lors du dernier match face aux Nuggets, Russell Westbrook a cette fois été utilisé en sortie de banc. Le meneur de 33 ans a eu du mal à cacher sa frustration après cette nouvelle défaite, malgré tout ses efforts.

Alors qu’ils n’ont pour l’instant disputés que cinq rencontres depuis le début de la saison, les Lakers inquiètent déjà. Les Angelinos n’ont toujours pas remporté la moindre victoire, et se sont une nouvelle fois inclinés dans la nuit de vendredi à samedi face aux Timberwolves (111-102). LeBron James et ses coéquipiers restent sur cinq défaites en autant de matchs, une terrible série qu’ils n’arrivent pas à stopper.

Westbrook utilisé en sortie de banc

Darvin Ham cherche des solutions et a tenté une nouvelle approche pour la rencontre face aux Wolves. Absent lors de la défaite précédente contre les Nuggets (110-99), Russell Westbrook était bien présent, mais pas dans le cinq de départ. En effet, l’entraîneur des Lakers a essayé cette fois-ci de le faire sortir du banc. Le meneur âgé de 33 ans a joué le jeu, inscrivant 18 points, avec 8 rebonds et 3 passes. En revanche, il n’a shooté qu’à 35% aux tirs (6/17) et a également été auteur de 5 pertes de balle. Il n'a pas pu cacher sa frustration après cette énième défaite.

« Je sacrifierai tout ce qui doit être sacrifié »