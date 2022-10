NBA

NBA : Lakers, 76ers, Nets... Les pires bilans de l’histoire en NBA

Publié le 29 octobre 2022 à 12h35

Pierrick Levallet

Pour cette saison 2022-2023 de NBA, les Los Angeles Lakers viennent de subir leur cinquième défaite consécutive en autant de rencontres en s’inclinant contre les Minnesota Timberwolves (111-102). Si l’équipe de LeBron James ne se reprend pas, elle pourrait réaliser l’une des pires saisons de l’histoire et marcher dans les traces de ces franchises.

En ce début de saison, plus rien ne va pour les Los Angeles Lakers. L’équipe de LeBron James n’y arrive pas, elle qui a enregistré sa cinquième défaite consécutive en autant de rencontres face aux Minnesota Timberwolves dans la nuit de ce vendredi à ce samedi (111-102). Si les Pourpre et Or ne se reprennent pas, ils pourraient bien réaliser l’une des pires saisons de l’histoire. Ils pourraient notamment marcher sur les traces de ces franchises qui n’ont jamais réussi à sortir la tête de l’eau.

Les 76ers ont écrit l’histoire

Lors de la saison 1972-1973, les Philadelphia 76ers ont écrit l’histoire mais de la pire des façons. En effet, la franchise qui ne s’était pas remise du départ de Wilt Chamberlain cinq ans plus tôt a tout simplement enregistré le plus de défaites en une seule saison NBA. L’équipe de Pennsylvanie s’était inclinée à 73 reprises. Plusieurs années plus tard, lors de la saison 2015-2016, les 76ers connaîtront une saison similaire. S’ils n’avaient perdu qu’à 72 reprises, l’équipe de Joel Embiid avait tout de même réalisé le pire début de saison de l’histoire avec 18 défaites consécutives.

Avant Nowitzki et Doncic, les Mavericks étaient dans le dur

Les Dallas Mavericks, eux aussi, ont connu une période délicate avant que Dirk Nowitzki puis Luka Doncic ne viennent relever la barre. En 1992-1993, la franchise avait perfectionné sa technique du tanking en ne faisant jouer que des joueurs avec moins de 5 ans d’expérience en NBA. Résultat, les Mavericks ont enregistré 71 défaites, dont 58 avec un écart de 10 points. Malgré tout, cela leur a permis de prendre Jamal Mashburn lors de la Draft l’année d’après.

Bobcats, Nuggets, Nets... Les Lakers pourraient suivre leurs traces

En 2011-2012, les Charlotte Bobcats (avant le retour des Hornets) ont réalisé le pire bilan de l’histoire de la NBA. Si la saison n’a compté que 66 matchs, la franchise a tout de même enregistré le pire pourcentage de victoires all-time (10,6%). Lors de cet exercice, les coéquipiers d’un certain Kemba Walker ont perdu 13 matchs de plus que les autres équipes. En 1997-1998, les Denver Nuggets ont enchaîné les séries de défaites. Après un 0-12 très cuisant en début de saison, l’équipe a connu des phases de 16 à 23 revers consécutifs. Les Nuggets n’ont jamais su se remettre dans de bons rails. Avant que les Nets ne déménagent à Brooklyn, la franchise était localisée dans le New-Jersey. Et en 2009-2010, l’équipe de Brook Lopez affichait un maigre bilan à 12 matchs de la fin de saison (7-63). Cinq victoires ont permis de sauver les apparences, faisant monter le total à 12-70. Par dessus tout, les New-Jersey Nets détenaient le record du pire début de saison (0-18) avant d’être égalés par les Philadelphia 76ers quelques années plus tard. S’ils ne relèvent pas la tête très vite, les Lakers de LeBron James pourraient rejoindre ce club de la médiocrité. À suivre...