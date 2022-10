NBA

NBA : LeBron James, trade... Une décision fracassante est prise pour Westbrook

Publié le 27 octobre 2022 à 04h35

Pierrick Levallet

En grande difficulté avec les Lakers, Russell Westbrook a totalement changé de statut. Le meneur de jeu de 33 ans ne fait plus l’unanimité et a donc été poussé sur le banc. D’ailleurs, la franchise californienne a pris une grande décision après la pré-saison au sujet de Russell Westbrook. Et elle concerne LeBron James.

En arrivant chez les Lakers en 2021, Russell Westbrook s’attendait à vivre une bien meilleure histoire aux côtés de LeBron James et Anthony Davis. Mais finalement, le meneur de jeu de 33 ans n’a jamais répondu aux attentes placées en lui et s’est très vite retrouvé dans le collimateur des supporters. Russell Westbrook est régulièrement annoncé sur le départ. Et les Lakers ont fini par trancher à son sujet.

Les Lakers ont tranché entre Westbrook et LeBron James

D’après les informations de The Athletic , les Lakers auraient évalué de nombreuses options au sujet de Russell Westbrook pendant le camp d’entraînement et lors de la pré-saison. Et la franchise californienne a fini par en conclure qu’il fallait séparer le plus possible le meneur de jeu de 33 ans et LeBron James. Le front office avait déjà pensé à cette éventualité la saison dernière mais Frank Vogel était plutôt réticent parce qu’il n’était pas sûr que Russell Westbrook accepte de sortir du banc.

Westbrook a du mal à se faire à son rôle de remplaçant