NBA : L’énorme coup de gueule de Joel Embiid

Publié le 25 octobre 2022 à 22h35

Hugo Chirossel

Après un début de saison compliqué et trois défaites consécutives, les Sixers se sont repris dans la nuit de lundi à mardi. Joel Embiid et ses coéquipiers ont obtenu leur premier succès face aux Pacers (120-106). Cible des critiques, le pivot camerounais a inscrit 26 points lors de cette rencontre, l’occasion pour lui de mettre les choses au clair avec ses détracteurs.

Plusieurs grosses équipes ont des difficultés en ce début de saison. Les Lakers sont toujours à la recherche de leur première victoire et c’était également le cas des Sixers. La franchise de Philadelphie restait sur trois défaites consécutives, avant de s’imposer dans la nuit de lundi à mardi face aux Pacers (120-106). Auteur de 26 points, à 8/13 aux tirs, Joel Embiid a grandement participé à ce succès. Il n’avait d’ailleurs pas été épargné par les critiques lors des mauvais résultats de son équipe.

« J’ai senti qu’on ne se passait pas assez le ballon »

« J’ai commencé le match en cherchant vraiment à être altruiste et en m’assurant que le ballon n’arrête pas de bouger, parce qu’en regardant nos précédents matchs et notre attaque, j’ai senti qu’on ne se passait pas assez le ballon et qu’on le gardait trop en main. Du coup, j’ai simplement voulu qu’on joue avec du rythme, j’ai essayé d’être altruiste, et je me suis assuré que tout le monde touche le ballon », a-t-il confié après la victoire contre les Pacers, des propos relayés par Sam DiGiovanni pour ClutchPoints .

« Les fans voulaient sûrement que je sois tradé »