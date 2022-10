NBA

NBA : LeBron James pousse un coup de gueule, les Lakers passent à l’action

Battus dimanche soir par les Blazers, les Lakers sont toujours à la recherche de leur première victoire de la saison. LeBron James n’a pas hésité à pointer du doigt l’adresse à trois points de son équipe. Dans ces conditions, les Angelinos seraient déjà à la recherche de renfort dans ce secteur de jeu et auraient ciblé Terry Rozier et Josh Richardson.

Rien ne va pour les Lakers en ce début de saison. La franchise de Los Angeles n’a toujours pas remporté le moindre match depuis la reprise et s'est une nouvelle fois inclinée dimanche dernier face aux Blazers (106-104). Au-delà des défaites, c’est surtout l’adresse à trois points des Angelinos qui pose question. Ces derniers sont à 21% de réussite sur les tirs extérieurs. « On n’arriverait même pas à lancer une pièce d’un centime dans l’océan », avait lâché LeBron James après le revers contre Portland.

D’après les informations de Shams Charania, journaliste pour The Athletic , les Lakers auraient décidé de réactiver un dossier déjà étudié l’été dernier. En effet, ils seraient sur la piste de Terry Rozier, ancien meneur des Celtics aujourd’hui aux Hornets, qui shoot à 40% à trois points depuis le début de la saison. Si les Angelinos ont déjà plusieurs joueurs à ce poste (Russell Westbrook, Patrick Beverley, Dennis Schröder, Kris Dunn), Rob Pelinka pourrait décider de se séparer de l’un d’eux afin de s’offrir Terry Rozier.

New Inside Pass from @ShamsCharania:🏀 Where things stand with Russell Westbrook, Lakers🏀 Los Angeles has high interest in Terry Rozier🏀 Suns talking Jae Crowder trade with East title contenderhttps://t.co/WPhB2DHYtn pic.twitter.com/VTmv5KaXC0