NBA : Tombeur des Lakers de LeBron James, Rudy Gobert reçoit un message fort

Publié le 30 octobre 2022 à 16h35

Parti du Jazz pour rejoindre les Timberwolves de Minnesota l’été dernier, Rudy Gobert vit des débuts presque parfaits avec sa nouvelle franchise. Auteur d’une grosse performance lors de la victoire contre les Lakers, le pivot français a reçu les éloges de Karl-Anthony Towns, son coéquipier All Star.

Après avoir passé toute sa carrière en NBA au Jazz, Rudy Gobert a franchi un cap cet été. Les Wolves ont mis le paquet pour s’offrir les services du pivot français afin de constituer une équipe déjà taillée pour jouer le titre. Avec Anthony Edwards et Karl-Anthony Towns, Minnesota a les moyens de réaliser de grandes choses. Et pour le moment, le début de saison confirme tout le potentiel de la franchise.

Gobert fait déjà l’unanimité

Vainqueur des Lakers dans la nuit de vendredi à samedi, les Wolves ont encore un peu plus enfoncé LeBron James et ses coéquipiers. Une belle prestation de plus pour les Timberwolves avec un Rudy Gobert excellent défensivement. 22 rebonds pour Gobzilla , rien que ça. Après la rencontre, Karl-Anthony Towns était clair, il faut insister sur la qualité défensive de Gobert. « Je pense que nous devons continuer d’utiliser ce que nous avons. Il faut jouer simple, utiliser les avantages que nous avons contre nos adversaires avec notre grand line-up, continuer de nous faire confiance les uns les autres, et faire ce que le jeu nous dicte de faire », a lâché KAT dans des propos relayés par Parlons Basket .

Le MVP du soir :Rudy Gobert.Auteur de 22 pts et 21 rebonds , le français a été d'une immense efficacité. A tel point qu'on a du mal à se situer sur le parquet lorsqu'il est mis au repos.Sans doute notre joueur le plus régulier de ce début de saison. Intégration rapide. pic.twitter.com/uDbXUXqwd3 — T'Wolves Nation FRANCE (@TWolvesNationFR) October 29, 2022

« Il représente un danger quand il est au poste »