NBA : Terrible nouvelle pour les Nets et Kevin Durant

Après un début de saison très compliqué, les Nets ont retrouvé des couleurs. A tel point qu’ils sont à l’heure actuel deuxième de la conférence Est, avec deux victoires de moins que les Celtics. Pour cela, Brooklyn a pu compter sur un Kevin Durant en grande forme et prétendant au titre de MVP. En revanche, l’ailier des Nets s’est blessé et pourrait manquer au moins un mois de compétition.

La saison avait très mal commencé pour les Nets. Après le feuilleton Kevin Durant qui a animé l’été dernier, Steve Nash a rapidement fait les frais des mauvais résultats de son équipe depuis la reprise. Brooklyn a également dû se passer des services de Kyrie Irving, à la suite de ses propos polémique au sujet d’un film à caractère antisémite. Les Nets ont fait le dos rond et laissé passer la tempête, avant de remonter la pente. Auteur de 12 victoires consécutives, ils ont vu leur série s’arrêter la semaine passée, après leur défaite face aux Bulls (121-112).

Mais ces résultats leur ont tout de même permis de remonter au classement, jusqu’à la deuxième place, derrière les Celtics. Kevin Durant et ses coéquipiers ont repris leur marche en avant dimanche, en s’imposant contre le Heat de Miami (101-102). Une rencontre que les Nets ont dû terminer sans leur joueur star. En effet, Kevin Durant, alors qu’il comptait 44 points, a quitté ses coéquipiers en se tenant le genou droit. Des images toujours inquiétantes, l’ailier âgé de 33 ans pourrait d’ailleurs manquer près d’un mois de compétition, d’après les informations d’Adrian Wojnarowski. Il y aurait tout de même de l’optimisme au sein des Nets concernant la blessure de Kevin Durant.

There's optimism Durant will miss less time than he did with a six-week absence last season; a significant sigh of relief around the Nets and their MVP candidate. https://t.co/MrfAPtU90W