Wembanyama : L’incroyable erreur

Les Etats-Unis n'attendent que lui tandis que la France commence à peine à le découvrir. Victor Wembanyama, prodige du basket français, est promis à la première place de la Draft NBA en 2023. Il commence peu à peu à faire l'actualité dans l'hexagone à tel point qu'un jeu télévisé a proposé une question à son sujet. Mais la réponse de la candidate risque de vous surprendre.

La folie Victor Wembanyama prend de l'ampleur dans l'hexagone. Celui que la NBA attend de pied ferme, est en train de développer sa popularité en France où il est encore très peu connu. Le joueur des Mets 92 ne fait pas encore les gros titres de la presse globale mais il a eu le droit à une question sur un jeu télévisé. La mauvaise réponse de la candidate atteste d'ailleurs de ce manque de visibilité à son sujet en France.

Le gros fail sur Wembanyama

L'émission Tout le monde veut prendre sa place diffusée sur France 2 , a questionné une candidate sur Victor Wembanyama. La question était la suivante : « De quel sport Victor Wembanyama est-il l'un des plus grands espoirs français ? » Le basket, le tennis, le patinage artistique et la natation synchronisée étaient les quatre réponses possibles. La candidate a choisi la dernière, ce qui a évidemment amusé la toile. Et en effet, il est très amusant de s'imaginer le jeune homme de 2m21 pratiquer un sport qui n'entre pas en adéquation avec son physique. Une différence remarquée depuis un certain temps.

La photo impressionnante de Wembanyama

Dès son plus jeune âge, Victor Wembanyama était plus grand que tout le monde. A 11 ans, le basketteur mesurait 1m91, quand la taille moyenne d’un homme français est de 1m75. C'est à l'occasion de ses 19 ans qu'une photo de lui lors d'un tournoi U11 a été postée sur les réseaux sociaux. On le voit prendre la pose à côté de garçons de son âge beaucoup plus petits que lui. Wemby n'a pas encore fini de faire parler.