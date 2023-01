Wembanayama, Parker... Les raisons du divorce

Thibault Morlain

Alors que Victor Wembayana doit s'envoler pour la NBA la saison prochaine suite à la Draft 2023 où il est annoncé comme le choix numéro 1, le crack français évolue actuellement aux Metropolitans 92. Impressionnant du côté de Levallois, Wembanyama avait fait le choix de quitter l'ASVEL à l'été 2022. Il faut dire qu'avec le club de Tony Paker, ça n'a pas énormément fonctionné...

En 2021, Victor Wembayana décide de s'engager avec l'ASVEL, l'un des meilleurs clubs de basket en Français, rejoignant ainsi l'écurie de Tony Parker. Un choix quasiment logique pour le dévelopemment du crack français venu ainsi chercher les conseils du meilleur joueur tricolore de la NBA. Un contrat de 3 saisons avait alors été signé par Wembanyama, qui ne sera finalement resté qu'un an. En effet, à l'été 2022, le futur numéro 1 de la Draft 2023 a activé une clause dans son contrat, quittant ainsi le club de Parker pour rejoindre Levallois et les Metropolitans 92.

« Il voulait plus de liberté dans son jeu et se sentir impliqué »

Mais pourquoi ce divorce est-il intervenu ? De son côté, Victor Wembanyama n'a jamais été vraiment clair à ce sujet. Pour Le Parisien , un connaisseur du milieu rapporte notamment des tensions entre le joueur de 19 ans et le clan Parker, à savoir TJ, frère et Tony et entraîneur de l'ASVEL : « Ça n’a pas vraiment été une surprise de le voir quitter l’Asvel. Les rapports entre son entourage, ses agents et TJ n’étaient pas les meilleurs. Certains ont pu imaginer que Victor partait parce que la situation était trop compliquée, parce qu’il ne jouait pas beaucoup, ce n’est pas le cas. Il voulait plus de liberté dans son jeu et se sentir impliqué. Il aurait eu plus de responsabilités cette saison à l’Asvel, mais cela n’aurait jamais été au niveau ce que les Metropolitans lui offrent ».

« Il a eu raison de rejoindre ce club »

Direction donc les Metropolitans 92 pour Victor Wembanyama. Il faut dire que le club de Levallois avait de sérieux arguments pour convaincre celui qui avait décidé de quitter Tony Parker. « Ce que les Mets mettent en place cette saison n’est pas possible pour un club qui joue en Euroligue. Il y a la récupération, le style de jeu… L’Asvel voulait vraiment proposer un environnement adapté pour que Victor s’épanouisse et poursuive son développement, mais tout a explosé très rapidement en raison du rythme des matchs, de la pression des résultats et de la gestion du staff. Ses prestations cette année avec les Mets prouvent qu’il a eu raison de rejoindre ce club », annonce un proche pour le quotidien régional.

Des tensions entre Wembanyama et Parker ?