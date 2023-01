NBA : À son apogée avec Dallas, Luka Doncic lâche une punchline sur la NBA

La rédaction

Fort d’une saison 2022-2023 incroyable, la star des Dallas Mavericks Luka Doncic fait autant parler de lui sur et en dehors des parquets NBA. Le Slovène est réputé pour ne pas avoir sa langue dans sa poche, et l’a prouvé une nouvelle fois.

34 points de moyenne par match. Voilà les statistiques retentissantes du Slovène en NBA cette saison. Ce dernier marche sur l’eau à seulement 23 ans, et devrait surement faire partie de l’équipe titulaire du prochain All Star Game, le 19 février prochain. En attendant, Luka Doncic en profite pour amuser la galerie en interview, ce qui donne lieu parfois à des séquences un peu folles, comme ça a été le cas en conférence de presse après le match face à la Nouvelle Orléans dans la nuit du 8 janvier.

Doncic pas intéressé par la NBA ?

Alors que les siens se sont imposés 127-117, et que le joueur en a profité pour inscrire son 9ème triple-double de la saison, la conférence de presse d’après-match s’est déroulée de manière légère. Un journaliste présent lui demande s’il regardait beaucoup la NBA à la télévision. Ce à quoi Luka Doncic répond : « Pas vraiment. Je regarde quelques matchs de NBA. Je regarde plus l’EuroLeague que la NBA. Mais si c’est un très bon match et qu’il passe à la télé, je le regarde » .

Un gamin de l’EuroLeague