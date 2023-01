NBA : LeBron James prend une décision fracassante, personne ne comprend

La rédaction

Si certains saluent la persévérance et le courage dont fait preuve LeBron James, d’autres ne comprennent pas pourquoi la star n’envisage pas un départ vers une autre franchise plus compétitive. King James a désormais 38 ans, et ses chances de conquérir un 5ème titre NBA ne sont pas assurées…

Championne NBA en 2020, la franchise des Lakers de Los Angeles affiche un bien triste bilan cette année (18-21), et pointe à la 12ème place de la conférence Ouest. Ces résultats en deçà des attentes ne constituent pourtant pas un motif de départ pour LeBron James, qui reste confiant dans les chances de sa franchise pour une qualification en Play-offs. Cet « entêtement » est pour certains insiders comme Bill Simmons, incompréhensible.

Cet insider ne comprend pas

Très présent sur les réseaux sociaux NBA, Bill Simmons n’a pas compris l’extension de contrat signée par le King en septembre 2022 dans des propos relayés par Parlons Basket . « Voilà ce que je ne comprends pas au sujet de LeBron, et que personne n’a pu m’expliquer à l’arrivée : pourquoi est-ce qu’il a décidé de prolonger son contrat chez les Lakers en signant cette extension ? À quoi il pensait exactement ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi ne pas garder tes options ouvertes pour l’avenir ? Je ne comprends vraiment pas cette décision ».

Son meilleur coéquipier est souvent blessé