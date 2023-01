NBA : James, Chamberlain... Ces records incroyables qui ne seront jamais battus

Pierrick Levallet

Si tout se passe bien, LeBron James devrait devenir le meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. La star des Lakers devrait marquer la ligue américaine encore un peu plus de son empreinte.

À 38 ans, LeBron James est un symbole de longévité dans le sport au haut niveau. Le King dispute sa 20e saison en NBA, et il se montre toujours aussi létal avec les Lakers. L’ailier affiche des moyennes impressionnantes, et il n’est plus très loin de faire tomber un record. Si tout se passe bien, LeBron James devrait surpasser Kareem Abdul-Jabbar et devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue dans quelques temps. LBJ pourrait ainsi faire partie de cette liste des records presque impossibles à battre en NBA.

Wilt Chamberlain a marqué la NBA de son empreinte

À son époque, Wilt Chamberlain a marqué l’histoire de la ligue. L’ancien pivot des Lakers, des 76ers et des Warriors ne faisait qu’une bouchée de ses adversaires. Alors qu’il a pris sa retraite en 1973, il détient encore certains des records les plus impressionnants. À ce jour, Wilt Chamberlain est encore le seul joueur à avoir réussi l’exploit d’inscrire 100 points à lui tout seul en une rencontre. L’ex-pivot est également le meilleur rebondeur all-time avec ses 23 924 rebonds pris au cours de sa carrière. Le joueur encore en activité le plus proche de le battre se nomme Dwight Howard, et il est très loin puisqu’il ne compte qu’un peu moins de 15 000 rebonds en carrière.

Bill Russell, l’homme le plus titré de la NBA

Bill Russell, l’éternel rival de Wilt Chamberlain, a également marqué la NBA de son empreinte. La légende des Boston Celtics a grandement contribué à la domination de sa franchise entre la fin des années 1950 et les années 1960. En 13 saisons au sein de la ligue américaine, Bill Russell a été sacré champion à 11 reprises. Il demeure encore aujourd’hui le joueur le plus titré de l’histoire, devant Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan ou encore Kobe Bryant.

Skiles, Stockton... L’art de la passe décisive

Si le record de points en un match de Wilt Chamberlain est incroyable, celui de passes décisives de Scott Skiles l’est tout autant. Face aux Denver Nuggets en 1990, le meneur de jeu qui évoluait au Orlando Magic a délivré 30 passes décisives. Aucun autre joueur n’a fait mieux depuis. Certains s’en sont rapprochés, mais aucun ne l’a battu. John Stockton fait notamment partie des joueurs qui ont failli faire tomber Scott Skiles. En 1991, l’ancien meneur du Utah Jazz a offert 28 paniers à ses coéquipiers face aux Spurs. Ce dernier n’a cependant pas à rougir de sa performance puisqu’il est entré dans l’histoire de la NBA comme le meilleur passeur all-time. Avec ses 15 806 passes décisives, John Stockton ne devrait pas être détrôné avant un bon moment.