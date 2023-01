NBA : Dans le dur, ce Français reçoit un énorme appel du pied de Gobert

Hugo Chirossel

Toujours bloqué aux Knicks, Evan Fournier avait pu faire son retour sur les parquets lors des dernières rencontres, lui qui est mis de côté par son entraîneur Tom Thibodeau. Mais depuis le retour de blessure de RJ Barrett, le Français est désormais de nouveau cantonné à rester sur le banc. Interrogé sur la situation de son coéquipier en équipe de France, Rudy Gobert aimerait bien qu’il le rejoigne dans le Minnesota.

La situation ne s’arrange pas pour Evan Fournier. Ce dernier n’entre plus du tout dans les plans de son entraîneur. Alors qu’il ne l’utilisait plus du tout depuis plusieurs semaines, Tom Thibodeau lui a tout de même donné un peu de temps de jeu lors des dernières rencontres des Knicks. Une joie de courte durée pour l’arrière français, qui est retourné s’asseoir sur le banc depuis le retour de blessure de RJ Barrett.

« J'aimerais beaucoup qu'il vienne avec moi »

L’avenir d’Evan Fournier semble bloqué à New York et la solution devrait passer par un trade. Des rumeurs l’envoyant aux Lakers ont vu le jour récemment, mais alors que la trade deadline, prévue le 9 février, se rapproche, il n’y a toujours rien de concret pour l’ancien joueur du Magic d’Orlando. Rudy Gobert de son côté aimerait bien voir Evan Fournier le rejoindre chez les Wolves. « J'aimerais beaucoup qu'il vienne avec moi. J'adorerais. Cela serait bien pour tout le monde », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à L’Équipe .

« Il y a un minimum de respect à avoir »