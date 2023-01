Polémique Zidane : Ça clashe aussi en NBA

Amadou Diawara

Ce dimanche, Noël Le Graët a clashé Zinedine Zidane, faisant clairement savoir qu'il n'était pas du tout intéressé par son avenir. Une sortie qui a fait réagir. Après Kylian Mbappé, Evan Fournier a tenu à répondre au président de la FFF, l'incitant à respecter le Ballon d'Or 98.

Lors d'un entretien accordé à Bartoli Time sur RMC Sport , Noël Le Graët s'en est pris à Zinedine Zidane. Alors que le Ballon d'Or 98 aurait souhaité prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar, le président de la FFF a fait clairement savoir qu'il n'avait pas du tout l'intention de le nommer et qu'il ne s'intéressait pas du tout à son avenir.

Quel manque de respect!! Il va falloir combien de dérapages de la part de ce vilain monsieur pour qu’il débarrasse le plancher ? https://t.co/oLC3wGft9e — Evan Fournier (@EvanFourmizz) January 8, 2023

«Quel manque de respect»

« Zinedine Zidane au Brésil ? Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Il fait ce qu'il veut, ça ne me regarde pas. je ne l'ai jamais rencontré, on n'a jamais envisagé de se séparer de Didier. Zinedine Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire de chercher un autre club ? Faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club ou une sélection » , a pesté Noël Le Graët, le président de la FFF.

«Il va falloir combien de dérapages pour qu’il débarrasse le plancher ?»