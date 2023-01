NBA : Rudy Gobert veut être «le meilleur défenseur de tous les temps»

Hugo Chirossel

En difficulté depuis son arrivée chez les Timberwolves l’été dernier, Rudy Gobert a peut-être réalisé son meilleur match sous ses nouvelles couleurs. Face aux Clippers dans la nuit de vendredi à samedi, le pivot français a été auteur de 25 points et 21 rebonds lors de la victoire de son équipe (128-115). Après la rencontre, il a admis qu’il n’avait montré le meilleur de lui-même depuis le début de la saison, mais a tout de même affiché ses énormes ambitions.

Une performance XXL. Décrié depuis son arrivée aux Wolves l’été dernier, Rudy Gobert a répondu sur le parquet. Opposée aux Clippers, la franchise du Minnesota s’est imposée (128-115), avec notamment un pivot français des grands soirs. L’ancien joueur du Jazz a inscrit 25 points, à 11/15 aux tirs, avec également 21 rebonds et 2 contres. Alors que les Timberwolves ont du mal à trouver la bonne formule avec Rudy Gobert depuis le début de la saison, il semble que cela ait bien fonctionné face à l’équipe de Nicolas Batum.

NBA : LeBron James fait une énorme annonce sur son avenir https://t.co/agrUfnb5VL pic.twitter.com/lNgqUcib4W — le10sport (@le10sport) January 7, 2023

« Je ne pense pas qu’on ait encore vu le meilleur Rudy »

Une performance qui va faire du bien à Rudy Gobert, cible des critiques ces dernières semaines. « Je ne pense pas qu’on ait encore vu le meilleur Rudy. Je bosse beaucoup, mes coéquipiers me soutiennent… Le staff est avec moi, et je sais que cela va finir par payer. C’est une longue saison », a-t-il confié après la rencontre. Malgré ses difficultés cette saison, Rudy Gobert garde une grande confiance en ses capacités. À tel point qu’il a annoncé un énorme objectif : être le meilleur défenseur de tous les temps.

« Je veux être le meilleur défenseur de tous les temps »