Tony Parker dévoile le secret pour stopper Wembanyama

Alors qu’il évolue encore dans le championnat de France, Victor Wembanyama fera le grand saut vers la NBA la saison prochaine. Si le talent du pivot français de 2m21 est indéniable, les joueurs aussi grands par la taille ont souvent été sujets à des soucis physiques. Pour Tony Parker, c’est d’ailleurs la seule chose qui pourrait l’arrêter.

C’est une des grandes questions en NBA : qui réussira à s’attacher les services de Victor Wembanyama ? À 19 ans, le phénomène français affole des déjà la Grande Ligue et nombreuses sont les équipes qui aimeraient le voir débarquer dans leur franchise la saison prochaine. George Eddy confiait d’ailleurs au 10sport.com qu’il le verrait bien à OKC, afin d’évoluer aux côtés de Shai Gilgeous-Alexander. Une chose est sûre, l’équipe qui obtiendra le pick numéro 1 de la prochaine draft verra par la même occasion arriver Victor Wembanyama.

« Les blessures, c’est le seul truc qui peut l’arrêter »

« Il sera numéro 1 à la draft, t’es obligé de le prendre en numéro 1. C’est sûr. Pour le basket français, d’avoir un tel talent, sur les 15/20 années, c’est génial pour nous, pour l’équipe de France », a récemment confié Tony Parker à ce sujet, dans l’émission Popcorn sur Twitch . L’ancien meneur des Spurs connaît bien Victor Wembanyama, pour l’avoir côtoyé la saison passée à l’Asvel. S’il reconnaît, comme tout le monde, son talent atypique, il a tout de même une grande crainte pour la suite de sa carrière : les blessures. « C’est un talent unique, on n’a jamais vu ça dans l’histoire du basket, que ça soit français ou mondial. Il a un set de skills unique par rapport à sa taille. Il est tellement rapide, fluide, il peut dribbler : il sait tout faire. Les blessures, c’est le seul truc qui peut l’arrêter. J’espère toujours qu’il reste en bonne santé, car beaucoup de joueurs ont raté leur carrière à cause de blessures . »

« Moi c’est ça qui me fait peur »