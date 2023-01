Les Etats-Unis ont déjà trouvé plus fort que Wembanyama

Arnaud De Kanel

Grand favori de la Draft 2023, Victor Wembayama déchaine déjà les passions en NBA. La ligue nord-américaine a mis en place un dispositif exceptionnel pour retransmettre tous les matchs du phénomène avec les Mets 92 et permettre aux fans de suivre son ascension. Mais les Américains sont très chauvins et ils estiment que Scoot Henderson, le deuxième favori de la Draft, est promis à un plus bel avenir que Wembanyama.

Toutes les caméras sont braquées sur Victor Wembanyama. Le prodige du basket français fait saliver les États-Unis à tel point que la NBA a dépêché une équipe sur place pour diffuser toutes ses rencontres de Betclic Elite avec les Mets 92. Les superstars de la NBA comme LeBron James ou encore Giannis Antetokoúnmpo ne disent que du bien à son sujet. Les Américains aussi sont impatients. Le célèbre rappeur Travis Scott a même fait le déplacement récemment au Palais des Sports Marcel Cerdan de Levallois-Perret pour venir le voir de plus près. S'il est promis à être le premier choix de la Draft 2023, des fans ont tenu à rappeler que son plus grand rival n'avait rien à lui envier.

La NBA dominée par l'Europe

Les 4 derniers titres de MVP de saison régulière de NBA ont été remporté par des Européens, à savoir Giannis Antetokoúnmpo (2019, 2020) et Nikola Jokic (2021, 2022). Pour les Américains, les rois de la discipline, ça fait tâche. Et avec l'arrivée du phénomène Victor Wembanyama, la domination européenne sur la ligue pourrait être amené à durer. Les fans américains se cherchent donc leur future star, et il se pourrait que ce soit Scoot Henderson. Le meneur est le principal concurrent au Français pour être le premier choix de la Draft. Impressionnant en G-League dernièrement, il gagne en confiance et espère faire changer d'avis les recruteurs. Sur les réseaux sociaux, les fans plaident pour sa cause plutôt que pour celle de Wembanyama.

SCOOT HENDERSON WITH THE FILTHIEST POSTER OF HIS YOUNG CAREER! 🤯😵‍💫 @gleagueignite He’s only 18 years old. pic.twitter.com/YtbTB1fUhq — NBA G League (@nbagleague) January 4, 2023

«Scoot sera meilleur que Wembanyama»