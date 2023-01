NBA : « OKC, ce serait vraiment bien pour Wembanyama »

Kevin Laborde

Le Phénomène français, Victor Wembanyama est déjà très attendu aux États-Unis. Aucun doute pour George Eddy, tête d’affiche du documentaire « Mister George », le joueur des Mets 92 est l’un des plus grands potentiels du basket mondial.

Les Américains en sont déjà fans et l’attendent avec impatience. Si bien que toutes les semaines, ses matches avec les Mets 92 sont diffusés par la NBA aux États-Unis et au Canada. À 19 ans, Victor Wembanyama est le futur du basket français et certainement mondial. Son physique impressionnant, conjugué à son style de jeu le rend tellement spécial que les Américains n’hésitent pas à évoquer un joueur générationnel, comme le fût LeBron James avant lui. Stephen Curry, dernier MVP des finales NBA a du mal à en croire ses yeux : « On dirait un joueur crée dans 2K (le jeu vidéo, ndlr). Tous les meneurs qui veulent dépasser les 2m en taille. Un peu comme une sorte de code de triche . »

« L’un des plus grands talents du basket mondial »

George Eddy est également conquis : « C’est probablement l’un des plus grands talents du basket mondial. J’ai la chance de connaitre la famille depuis longtemps. J’ai joué avec son père dans le championnat des anciens d’ile de France et je connais sa mère depuis 30 ans. Je le suis depuis l’âge de 15 ans. Il m’avait demandé des conseils sur son shoot et je lui ai dit : « Ne change rien il est déjà parfait ! » On le voit faire des choses incroyables, il a un jeu unique pour un joueur de 2,24 mètres. » Wembanyama, monstre du jeu, et déjà taillé pour la NBA : « Les Américains en sont babas ! Il parle bien anglais, il est à l’aise avec les médias. Il n’est pas impressionné par l’attention médiatique qu’il y a sur lui. Il est très bien entouré par ses parents et son agent. Il a tout ce qu’il faut pour devenir un « franchise player » », poursuit le journaliste de Canal +.

Futur numéro 1 de la Draft

Wembanyama sera drafté au printemps prochain et il n’y a déjà plus de doute quant à sa place. Le Français né au Chesnay, dans les Yvelines sera, sauf accident, le numéro 1 de la Draft 2023. Si bien que certaines équipes vont certainement décider de tanker et de brader leur effectif dans les prochaines semaines pour s’offrir un maximum de chances de pouvoir choisir le premier pick de la prochaine draft. Peu de doute, c’est la lotterie de la draft (qui se tient quelques jours avec la Draft) qui décidera de la future équipe de Wembanyama. Pour rappel, plus une équipe a perdu de matches durant la saison, plus elle a de chance d’hériter du Pick 1. Mais pour George Eddy, une équipe conviendrait parfaitement au talent français : « Une équipe comme OKC ce serait vraiment bien pour lui ! Ils ont déjà une superstar avec Shai Gilgeous-Alexander, Josh Giddey qui est un excellent joueur australien… Si vous ajoutez Victor Wembanyama dans cette équipe, ils pourront tout de suite viser les playoffs. S’il tombe à Houston, à Detroit ou à Orlando, même si c’est plus discutable pour cette dernière équipe, qui sont beaucoup plus faibles ça prendra plus de temps ».



