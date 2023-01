«Wembanyama meilleur joueur du monde», LeBron James va halluciner

La NBA n'attend que lui. Victor Wembanyama, promis à être le premier choix de la Draft 2023, fait saliver la ligue nord-américaine, des fans, aux joueurs actuels en passant par ses anciennes gloires. Dernièrement, le Français a reçu un vibrant hommage de Magic Johnson qui n'y est pas allé de mains mortes en assurant que Wemby était le meilleur basketteur du monde. LeBron James appréciera.

La saison de NBA suit son cours et elle a même fait escale en France, à Paris. La tradition s'est perpétué cette année à l'Accor Arena de Bercy où les Chicago Bulls défiaient les Pistons de Detroit dans l'antre parisienne. L'occasion de parader pour certains, comme le trio Charles Leclerc, Pierre Gasly et Esteban Ocon, mais également de faire la rencontre d'un certain Victor Wembanyama pour d'autres. Ce fut le cas de Magic Johnson, déjà conquis par le phénomène.

I had the chance to meet and talk to the best player in the world and this year's number one pick in the NBA draft Victor Wembanyama! pic.twitter.com/2KT4NCFVrE