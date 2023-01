La NBA calme Wembanyama, «Jordan n'a pas été pris en première position»

La rédaction

Victor Wembanyama évolue toujours en Betclic Elite, la première division française de basket que les yeux des Etats-Unis sont déjà braqués sur lui. La pépite française de 19 ans participera à la Draft et a de grandes chances d’être choisi en premier. Mais Adam Silver, le patron de la NBA a tenu à calmer l'engouement autour de Wembanyama.

Ne pas se brûler les ailes. C’est sans doute le souhait d’Adam Silver pour l’avenir de Victor Wembanyama. Si le Français explose et devient une star planétaire en NBA, toutes les parties seront heureuses, mais avant ça, il faut aller étape par étape. Et Adam Silver compte bien procéder de la sorte.

« Victor a tout le potentiel pour être au niveau de LeBron James »

Le tempérament calme du boss de la NBA ne lui empêche pas d’être dithyrambique par rapport à Victor Wembanyama. Pour Eurosport , il a déclaré : « Je veux prendre des précautions avec ce jeune homme, parce que, tout espoir qu'il est, il n'a jamais mis les pieds sur un parquet de NBA, il n'a même pas encore été 'drafté', et on lui colle déjà l'étiquette de grand joueur. C'était pareil avec LeBron (James), mais bien sûr, il a confirmé par la suite qu'il ferait partie des plus grands. Victor a tout le potentiel pour être à ce niveau. Maintenant, on ne vit plus la même époque que lorsque LeBron a débarqué en NBA (en 2003). »

« Michael Jordan non plus n'était pas en première position »