NBA : Les Lakers s’inquiètent pour LeBron James, il répond cash

S’il est toujours aussi impressionnant, LeBron James est tout de même âgé de 38 ans désormais. Alors qu’il joue en moyenne un peu plus de 36 minutes par match depuis le début de la saison, Darvin Ham a récemment confié qu’il s’inquiétait du temps de jeu de son joueur star. Un problème qui n’en est pas un pour le King.

Toujours englués dans les bas-fonds du classement, les Lakers se sont offert une belle victoire face aux Grizzlies dans la nuit de vendredi à samedi. Les Angelinos se sont imposés (122-121) face à une des meilleures équipes de la NBA cette saison, qui pointe à la deuxième place de la conférence Ouest. Auteur de 23 points, 6 passes et 9 rebonds, LeBron James a joué 37 minutes lors de cette rencontre, lui qui est utilisé un peu plus de 36 minutes par match en moyenne depuis le début de la saison.

Un temps de jeu qui inquiète son entraîneur, Darvin Ham. Ce dernier confiait récemment qu’il voulait faire attention à ne pas trop utiliser LeBron James, qui à 38 ans vit sa 20e saison en NBA. « Pour rejoindre ce que vous dites, ça m’inquiète. Mon staff et moi échangeons constamment. Mais c’est dur parce qu’il est un tel compétiteur, et on se retrouve dans ces matchs serrés où on a envie de gagner. Du coup, on ne fait pas attention au nombre de minutes qu’on lui accorde, jusqu’à ce qu’on rentre au vestiaire, qu’on regarde la feuille de stats et qu’on se rende compte en se disant : “oh mince !”. Mais on va trouver une solution », a-t-il déclaré.

LeBron James on managing the heavy workload he's had in his 20th season: "It doesn’t really matter to me. If I’m on the floor, I have to make plays for our team. If I’m in the lineup, I have to make plays for our team and help us win, whatever the minutes is. It’s not up to me."