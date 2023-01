55M€ pour le rêve de LeBron James 

Thomas Bourseau

LeBron James est en quête d’une cinquième bague NBA et pourrait mettre à nouveau la main sur le trophée Larry O’Brien si jamais Kyrie Irving venait à le rejoindre à Los Angeles. Un rêve de King James qui ne coûterait 55M€ aux Lakers. Explications.

Ça a été le tube de l’été pendant un bon moment. Où évoluera Kyrie Irving ? Au même titre que Kevin Durant, le champion NBA de 2016 semblait avoir des envies d’ailleurs et des retrouvailles XXL avec LeBron James ont été à l’ordre du jour avant qu’Irving finisse par rester à Brooklyn. Il fut question d’un éventuel échange avec Russell Westbrook aux Lakers pour que Kyrie Irving retrouve King James à la cité des Anges. Il n’en a finalement été rien été. Se pourrait-il que ce ne soit que partie remise ?

«Kyrie Irving a retrouvé son niveau de All-Star»

La trade deadline hivernale approche à grands pas. En effet, chaque franchise NBA devra faire ses affaires avant le 9 février prochain. Les Los Angeles Lakers parviendraient-ils à boucler un tel coup avec Kyrie Irving avant la date butoir ? Une telle opération aurait plus de chances de voir le jour l’été et ce, bien qu’Irving semble être à nouveau heureux à Brooklyn comme Michael Scotto d’ Hoops Hype l ’a affirmé ces dernières heures. « Après un début de saison tumultueux, Kyrie Irving a retrouvé son niveau de All-Star, aidant ainsi les Nets à se remettre sur le bon chemin. Sur cette période, plusieurs sources ont expliqué à HoopsHype qu’elles pensent que l’aventure entre le meneur et Brooklyn ira bien au-delà de cette saison. Une évolution qui était impensable lorsqu’il était suspendu par ses dirigeants suite à la polémique antisémite ».

«Les Lakers pourraient lui proposer 60 millions de dollars sur deux saisons»