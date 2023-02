NBA : Après avoir snobé les Lakers de LeBron James, il s'explique

Hugo Chirossel

Après avoir demandé son départ des Nets, Kyrie Irving a obtenu ce qu’il voulait. Le meneur âgé de 30 ans a été transféré aux Dallas Mavericks, où il évoluera aux côtés de Luka Doncic. Une énorme déception pour LeBron James, qui espérait le voir débarquer chez les Lakers. Lors de sa présentation du côté des Mavs, Kyrie Irving a expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter Brooklyn.

À la surprise générale, Kyrie Irving a décidé de quitter les Nets avant la trade deadline, qui aura lieu ce jeudi. Le joueur âgé de 30 ans a obtenu ce qu’il voulait, puisqu’il a été envoyé du côté de Dallas, en échange de Spencer Dinwiddie, Dorian Finney-Smith, avec également un futur premier choix de draft ainsi que plusieurs seconds tours. Une arrivée qui ne fait qu’accentuer les ambitions des Mavs, où Kyrie Irving évoluera aux côtés de Luka Doncic.

«T'as rien d'un gangster» : Une star de NBA se fait sérieusement recadrer https://t.co/gR8WCE2mgD pic.twitter.com/vUbVZrnNWf — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Irving rejoint Dallas, LeBron James est « déçu »

Toutefois, LeBron James a été très déçu par le transfert de son ancien coéquipier, avec qui il a joué chez les Cavaliers. En effet, le King aurait bien aimé reformer leur duo du côté des Lakers. « Je ne peux pas vous mentir, je suis déçu que nous n’ayons pas pu récupérer un tel talent. Un joueur avec qui j’ai une alchimie et un joueur qui, à mes yeux, peut vous faire gagner un titre. Maintenant je me concentre à nouveau sur l’effectif qui est en place », a-t-il confié au sujet de Kyrie Irving.

« Je me suis senti très peu respecté »