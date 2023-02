NBA : Il snobe les Lakers, LeBron James est «déçu»

Pierrick Levallet

Annoncé dans le viseur des Los Angeles Lakers, Kyrie Irving a finalement choisi une autre franchise pour son avenir. Le meneur de jeu a été envoyé chez les Dallas Mavericks, aux côtés de Luka Doncic. Uncle Drew a donc snobé la franchise de LeBron James. La star de 38 ans s'avoue d'ailleurs déçue.

Ce feuilleton a animé le marché des transferts de la NBA pendant de nombreuses semaines. Personne ne savait vraiment ce que Kyrie Irving allait faire pour son avenir. Coéquipier de Kevin Durant chez les Brooklyn Nets, le meneur de jeu a fini par trancher. Uncle Drew rejoint les Dallas Mavericks d’un certain Luka Doncic en échange de Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith, ainsi qu’un futur premier choix de draft, couplé de plusieurs choix de second tour d’après The Athletic . Classée 5e de la conférence Ouest, la franchise se veut ambitieuse et semble bien partie pour disputer les playoffs à l’issue de la saison.

Kyrie Irving était attendu chez les Lakers

Cependant, Kyrie Irving avait une autre option pour son avenir. En effet, le joueur de 30 ans était annoncé du côté des Los Angeles Lakers ces dernières semaines. En Californie, il aurait pu retrouver LeBron James. La star de 38 ans avait d’ailleurs ouvert la porte à son ancien coéquipier chez les Cleveland Cavaliers. Mais finalement, Kyrie Irving a choisi les Dallas Mavericks. LeBron James, lui, n’a pas caché sa déception.

«Je suis déçu que nous n’ayons pas pu récupérer un tel talent»