NBA : LeBron James va «exploser ce record»

Hugo Chirossel

Déjà considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA, LeBron James s’apprête à entrer un peu plus dans la légende. En effet, il ne lui manque plus que quelques points à inscrire pour dépasser Kareem Abdul-Jabbar et ainsi devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la ligue. Pour Chris Paul, le King va même mettre la barre bien plus haut d’ici à la fin de sa carrière.

Avant d’affronter les Pelicans dans la nuit de samedi à dimanche, il ne manque plus que 63 points à LeBron James pour égaler Kareem Abdul-Jabbar. En effet, le King est en passe de dépasser l’ancien joueur des Lakers et des Bucks pour devenir le meilleur marqueur de l’histoire de la NBA.

« On espérait et on rêvait de pouvoir faire ce genre de choses »

« C’est fou. Ça fait beaucoup d’années de basket… Depuis qu’on est ado’, on espérait et on rêvait de pouvoir faire ce genre de choses. Je me rappelle que lorsqu’on était en vacances avec Carmelo Anthony et Dwyane Wade il y a quelques années, on en parlait », s’est rappelé Chris Paul, dans des propos relayés par Basket USA . « C’était il y a un paquet d’années. On se projetait, sur telle année, ou telle autre, où il pouvait en être. Il se rapprochait chaque année, mais oui, on parlait déjà de ça. Le fait qu’il y soit finalement arrivé, ça en dit long sur sa longévité et son implication au quotidien pour être préparé, être prêt . »

« Il va exploser ce record »