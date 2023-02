NBA : Ça part au clash pour Irving, il lance un énorme coup de pression

Hugo Chirossel

Alors qu’il a retrouvé son meilleur niveau depuis quelques semaines et que les Nets vont beaucoup mieux, Kyrie Irving a pris la décision de quitter Brooklyn. Le meneur âgé de 30 ans a indiqué à sa direction son souhait d’être transféré d’ici à la trade deadline qui aura lieu jeudi prochain. Dans le cas contraire, il quittera la franchise libre à l’issue de son contrat lorsque la saison sera terminée.

Décidément, la NBA est pleine surprise. Après les polémiques du début de saison, Kyrie Irving a fait son retour avec les Nets, jusqu’à retrouver son meilleur niveau depuis quelques semaines. Tout semblait aller bien entre lui et sa franchise et une prolongation était même évoquée. Sa belle-mère et agent, Shetellia Irving, avait même confié récemment avoir « contacté les Nets à ce sujet . »

Irving demande son trade

D’après les informations de Shams Charania, Brooklyn a bel et bien fait une offre de prolongation à Kyrie Irving. Une proposition qui a été très mal accueillie par le meneur âgé de 30 ans, ajoute le journaliste de The Athletic . À tel point qu’elle a fait naitre des divergences entre les deux parties. Dans ces conditions, Kyrie Irving a indiqué à la direction des Nets sa volonté d’être tradé d’ici à la deadline, qui aura lieu jeudi prochain. Dans le cas contraire, l’ancien joueur des Cavaliers partira libre à l’issue de la saison, une fois son contrat terminé.

Breaking: Brooklyn Nets All-Star Kyrie Irving has requested a trade, league sources tell @TheAthletic @Stadium. The franchise has been informed that Irving prefers to move on ahead of the Feb. 9 trade deadline – or will leave in free agency in July. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 3, 2023

