NBA : Kyrie Irving met un énorme coup de pression

Hugo Chirossel

Alors que son avenir était incertain l’été dernier, Kyrie Irving avait finalement décidé de rester chez les Nets. Le meneur âgé de 30 ans se sent bien à Brooklyn et aimerait y rester, lui qui sera agent libre à l’issue de la saison. Sa belle-mère et agent, Shetellia Irving, a mis un coup de pression à la franchise new-yorkaise à ce sujet.

Après un début de saison très compliqué, les Nets ont réussi à remonter la pente. L’absence de Kyrie Irving, suspendu pour avoir mis en avant un film à caractère antisémite, a pesé sur la franchise new-yorkaise. Mais depuis le retour de l’ancien meneur des Cavaliers et des Celtics, Brooklyn est peu à peu remonté au classement. À l’heure actuelle, les Nets sont quatrièmes de la conférence Est, avec un bilan de 29 victoires pour 18 victoires.

« J'ai contacté les Nets à ce sujet »

L’avenir de Kyrie Irving a longtemps été incertain. Après une saison dernière décevante, lui et Kevin Durant étaient annoncés sur le départ. Mais les choses vont mieux du côté de Brooklyn et aujourd’hui, le joueur âgé de 30 ans se sent bien et aimerait prolonger l’aventure. « Autour de Kyrie et de rester avec les Nets ? J'ai contacté les Nets à ce sujet », a d’ailleurs confié sa belle-mère et agent, Shetellia Irving, au Bleacher Report .

« La balle est dans le camp des Nets »