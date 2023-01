Surprise, Michael Jordan désigne enfin son égal

La rédaction

Véritable légende du basket, Michael Jordan n’a que peu d’égal dans le sport. L’arrière des Bulls de Chicago, 6 fois MVP des finales NBA et est une véritable icône pour beaucoup de basketteurs. Des joueurs comme LeBron James se sont inspirés de celui qui est le quatrième meilleur marqueur de tous les temps en NBA. Et il a trouvé son équivalent dans le football.

Devenu une valeur marchande depuis sa collaboration historique avec Nike et les Air Jordan, en référence à ses exploits lors des slam dunks, Michael Jordan avait rencontré la légende du football brésilien, Ronaldo, dans l’Oregon. Avant de lui faire un compliment rare.

«Tu es le Michael Jordan du foot»

Lors de cette rencontre, Ronaldo avait salué Michael Jordan. Les deux sportifs, estampillés de la marque à la virgule se vouent beaucoup de respect. Dans le journal espagnol Marca , Ronaldo, l’ancienne légende du Real Madrid a raconté cette rencontre : « Il est venu vers moi, et m’a dit : ‘tu es le Michael Jordan du foot’. Je me suis dit wow, c’est un énorme compliment… » Un compliment qui a réellement touché celui qui n’aura pas eu la carrière espérée, à cause de multitudes de blessures mais qui a tout de même marqué 352 buts en 518 matchs.

La NBA calme Wembanyama, «Jordan n'a pas été pris en première position» https://t.co/sesnkKjMNN pic.twitter.com/gCnqyNLYcs — le10sport (@le10sport) January 20, 2023

Une comparaison fréquente

De nombreux sportifs ont été comparés à la légende américaine du basket, Michael Jordan. Cristiano Ronaldo est l’un d’entre eux. Lui aussi égérie Nike, il a rencontré Michael Jordan à plusieurs reprises. Kylian Mbappé est aussi un grand admirateur du basketteur. Lors de sa venue en France pour lancer le maillot third du PSG avec le célèbre logo Air Jordan, il s’était montré ravi et ému de le rencontrer. Mais à l’heure actuelle, seul Ronaldo Nazario a reçu le compliment de la part de His Airness lui-même. Suffisant pour mettre fin au débat du GOAT du football ?