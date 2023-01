C’est étonnant, Stephen Curry a terrassé LeBron James

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Champion NBA pour la quatrième fois et sacré MVP des Finales, Stephen Curry sort d’une saison exceptionnelle. Le festival du maitre à jouer des Golden State Warriors ne s’arrête pas là puisque le Chef a pris la première place du classement des maillots les plus vendus, juste devant un certain LeBron James.

A 34 ans, Stephen Curry sort de l’une des meilleures saisons de sa carrière. Alors que les Golden State Warriors venaient de vivre deux années cauchemardesques, Curry et ses coéquipiers ont surpris tout le monde en playoffs et se sont offerts une quatrième bague de champion NBA en huit ans. Une performance incroyable que les Warriors doivent en grande partie à Stephen Curry, auteur de plusieurs prestations exceptionnelles lors des Finales. Un destin bien différent de celui de LeBron James…

LeBron James en pleine galère avec les Lakers

Même s’il a remporté un titre pour sa deuxième saison aux Los Angeles Lakers, LeBron James galère depuis son sacre. La franchise californienne n’a pas réussi sa transition et a été absent des playoffs l’an dernier, un coup dur pour LeBron James qui est tout de même parvenu à conserver ses statistiques malgré quelques blessures. Cette année, LeBron est toujours en jambes et se rapproche du record de points en NBA… mais les Lakers ont toujours du mal. Des prestations en dents de scie qui ont un impact sur la puissance marketing du King .

Jabari Smith Sr greets @KingJames after watching his son, @JabariSmithJr play the Lakers. I asked Jabari Sr what it was like to watch his son take on LeBron. “Unbelievable. Best day ever.” pic.twitter.com/ma3Xj9zOpO — Vanessa Richardson (@SportsVanessa) January 17, 2023

Curry détrône le King

Comme à chaque début d’année, la NBA a publié les statistiques des maillots les plus vendus. Et contrairement aux trois dernières saisons, LeBron James n’est plus en tête ! Le joueur des Lakers a perdu sa place au profit de Stephen Curry qui vient de décrocher son premier trophée de MVP des Finales. Derrière eux, on retrouve Luka Doncic, Giannis Antetoukounmpo, Joël Embiid, Devin Booker, Jayson Tatum ou encore Kevin Durant et Ja Morant.