NBA : Il dévoile le plus gros point faible de LeBron James

Dans la nuit de vendredi à samedi, les Lakers ont obtenu une belle victoire face aux Grizzlies (122-121), deuxième de la conférence Ouest. Une rencontre au cours de laquelle LeBron James a inscrit 23 points, à 8/21 aux tirs et 1/2 à trois points. Un faible pourcentage pour le King, défendu en grande partie par Dillon Brooks. Et ce dernier a révélé comment il avait réussi à contenir LeBron James.

13e de la conférence Ouest avec un bilan de 21 victoires pour 25 défaites, les Lakers ne perdent l’espoir de réussir à se qualifier pour le play-in tournament, avant de pourquoi pas accrocher une place en playoff. Pour s’en rapprocher un peu plus, les Angelinos ont réussi à battre les Grizzlies (122-121), dans la nuit de vendredi à samedi. Une belle victoire pour LeBron James et ses coéquipiers, face au deuxième de leur conférence et qui restait sur une série de 11 succès consécutifs.

Un match dont le dénouement s’est joué dans les toutes dernières secondes. Après avoir ramené les Lakers à une longueur des Grizzlies, Denis Schröder a chipé le ballon dans les mains de Desmond Bane, avant de conclure par un lay-up qui a donné deux points d’avance aux siens. Alors qu’il avait l’opportunité d’égaliser, Brandon Clarke a raté un de ses deux lancer-francs, scellant définitivement la victoire des Lakers. Auteur de 29 points lors de cette rencontre, Russell Westbrook a grandement participé au succès des siens.

Dillon Brooks on defending LeBron: “He doesn’t want to go left. I was just making him go left all game. Then he would settle or he would pass the ball. And then play physical with him. Continuously bump him all of the time. And don’t let him take easy shots.” pic.twitter.com/zE7zlhAVo5