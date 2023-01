NBA : «Tu te sens vieux, non ?» Interpellé en plain match, LeBron James hallucine

Hugo Chirossel

Désormais âgé de 38 ans, LeBron James vit sa 20e saison en NBA. Le temps passe et forcément, si le King ambitionne de jouer avec son fils avant la fin de sa carrière, il se retrouve également face aux enfants de ses anciens adversaires. C’est ce qu’il lui est arrivé dans la nuit de lundi à mardi face aux Rockets.

Plusieurs joueurs se sont fait remarquer dans la nuit de lundi à mardi à l’occasion du Martin Luther King Day. Jayson Tatum a inscrit 51 points face aux Hornets, Stephen Curry 41 sur le parquet des Wizards, et LeBron James 48 lors de la rencontre entre les Lakers et les Rockets. À 38 ans, le King se rapproche un peu plus chaque jour du record de meilleur scoreur de l’histoire de la NBA, détenu par Kareem Abdul-Jabbar.

«Tu as joué contre mon père lors de ton premier match NBA»

Au-delà de ses 48 points inscrits contre Houston, c’est une autre image qui a interpellé pendant ce match. En effet, le jeune joueur des Rockets Jabari Smith Jr, qui vit sa première saison en NBA, s’est adressé à LeBron James en lui disant : « Tu as joué contre mon père lors de ton premier match NBA . » En effet, le rookie est le fils de Jabari Smith Sr, ancien intérieur qui a joué pour les Sacramento Kings, notamment lors des débuts de la star des Lakers avec Cleveland, le 29 octobre 2003. Les Cavaliers s’étaient inclinés (106-92), mais en revanche le père du joueur des Rockets était resté sur le banc et n’avait pas pris part à la rencontre.

“You played against my dad your first NBA game ever.”Jabari Smith Jr. just made LeBron feel really old 😂 pic.twitter.com/LbCDpORQub — Bleacher Report (@BleacherReport) January 17, 2023

«Tu te sens vieux, non ?»