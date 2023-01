«Avec ta calvitie là !», Insulté en plein match, LeBron James dégoupille

La rédaction

Pas à la hauteur des attentes cette saison, les Lakers de Los Angeles peuvent néanmoins compter sur un grand LeBron James. Alors que ce dernier n’est plus qu’à quelques points du record de points de Kareem Abdul-Jabbar, les prestations collectives ont tendance à énerver le King. Dans la nuit de mardi, après une défaite frustrante face aux Clippers, le King a dégoupillé face à un fan l’insultant.

LeBron James n’est après tout, même si cela semble fou, qu’un humain comme un autre. Alors qu’il quittait le parquet avant même la fin du match entre les Lakers et les Clippers, King James a été interpellé par un soi-disant fan. La réaction de LeBron est significative, et vient prouver une fois de plus que nos plus grandes stars ne sont ni des animaux, ni des extraterrestres.

LeBron filmé en rentrant aux vestiaires

S’il devait surement déjà être très frustré de sa rencontre contre le rival des Clippers de Los Angeles, LeBron James l’a encore plus été lorsqu’un fan l’a invectivé à son retour prématuré aux vestiaires. La scène est alors ubuesque au possible. Un fan, probablement des Lakers, filme le joueur en lui criant : « Hey mon gars t’as intérêt à te bouger putain ! Avec ta calvitie là ! » . S’en suit une réaction immédiate de LeBron James qui s’arrête pour voir qui lui parlait comme ça.

Security had to hold LeBron back 😳 pic.twitter.com/c8UWyu6hFO — NBACentral (@TheNBACentral) January 25, 2023

La sécurité intervient