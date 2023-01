NBA : Cristiano Ronaldo charge LeBron James

Hugo Chirossel

Alors que LeBron James a fêté ses 38 ans le 30 décembre dernier, Cristiano Ronaldo soufflera lui aussi ses 38 bougies le 5 février prochain. Les deux hommes, tout comme Tom Brady en football américain, impressionnent par leur longévité au plus haut niveau. En revanche, le Portugais estime qu’il est plus difficile de durer dans le football, qu’en NFL ou bien en NBA.

Libre depuis son départ de Manchester United en novembre dernier, Cristiano Ronaldo s’est engagé avec Al-Nassr jusqu’en juin 2025. S’il va au bout de son contrat, le quintuple Ballon d’Or sera alors âgé de 40 ans. En effet, le Portugais fêtera ses 38 ans le 5 février prochain, une longévité au plus haut niveau qui a de quoi impressionner. Dans un entretien accordé à ESPN Brasil , Cristiano Ronaldo avait confié qu’il aimerait jouer jusqu’à l’âge de 42 ans.

«Wembanyama meilleur joueur du monde», LeBron James va halluciner https://t.co/E0UtcJPKgF pic.twitter.com/9cRXo5Z2G8 — le10sport (@le10sport) January 24, 2023

« Je me sens comme si j'avais 30 ans »

« Je suis heureux d'être un joueur qui a montré que, dans mon cas, la longévité a été un facteur crucial pour continuer à jouer à un haut niveau, à réaliser de bonnes performances », a déclaré le Portugais. « Génétiquement, je me sens comme si j'avais 30 ans. Je prends grand soin de mon corps et de mon esprit. Ce que j'ai appris récemment, c'est qu'après 33 ans, je crois que le corps peut faire le travail si vous en avez besoin, mais la vraie bataille est mentale . »

« Je veux savoir si je vais jouer jusqu'à 40, 41 ou 42 ans »

Cristiano Ronaldo a poursuivi : « Le plus difficile est de traverser de nombreuses épreuves en se concentrant sur l'objectif final, à savoir rester à un haut niveau, et c'est ce que je fais depuis quelques années. J'ai travaillé et je me suis concentré davantage sur mon esprit. Je sais que mon corps s'occupera de moi parce que je le respecte beaucoup et que je l'écoute beaucoup. La vie doit avoir des moments importants, pour le meilleur et pour le pire, mais quand on tombe, il faut avoir la force de se relever. Je suis heureux, je veux rester ici et voir ce qui va se passer. Je veux savoir si je vais jouer jusqu'à 40, 41 ou 42 ans, mais le plus important est que mon objectif quotidien est de profiter du moment présent . »

« Aucun autre sport n'a une charge de travail aussi importante que le football »